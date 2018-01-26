Kocasını bırakıp görümcesiyle kaçtı

21 yaşındaki Buse Şule Fariz ile 22 yaşındaki görümcesi Gizem Keleş bir not bırakarak kayıplara karıştı

26 Ocak 2018, Cuma 00:36
Kocasını bırakıp görümcesiyle kaçtı
İstanbul'da 3 gün önce Bahriye Dalgıç isimli kadın kızı Buse Şule'ye ulaşamayınca evine gitti. Eve giden Dalgıç, "Anne biz gidiyoruz, bizi aramayın, peşimize düşmeyin" notuyla karşılaştı. 


ALTIN VE PARALARI ALIP KAÇTILAR


Hemen telefonla kızını arayan Dalgıç, sosyal medya hesabını da kapatan kızına ulaşamadı. Daha sonra genç kadının 22 yaşındaki görümcesi ile kaçtığı anlaşıldı. İki genç kadın para, altın ve kredi kartlarını da alarak kayıplara karıştı. 


"CANINA KIYARLAR DİYE KORKUYORUM"


Notun ardından polise giden aile kayıp ihbarında bulundu. Show habere konuşan anne, "Dön kızım, çocuklar ağlıyor. Canına kıyarlar diye korkuyorum, ne olur çocuğumu bulun " diye isyan etti.


 


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