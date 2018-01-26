Kocasını bırakıp görümcesiyle kaçtı



ALTIN VE PARALARI ALIP KAÇTILAR



"CANINA KIYARLAR DİYE KORKUYORUM"

Gizem Yetil

İstanbul'da 3 gün önceisimli kadın kızı Buse Şule'ye ulaşamayınca evine gitti. Eve giden Dalgıç, "Anne biz gidiyoruz, bizi aramayın, peşimize düşmeyin" notuyla karşılaştı.Hemen telefonla kızını arayan Dalgıç, sosyal medya hesabını da kapatan kızına ulaşamadı. Daha sonra genç kadının 22 yaşındaki görümcesi ile kaçtığı anlaşıldı. İki genç kadın para, altın ve kredi kartlarını da alarak kayıplara karıştı.Notun ardından polise giden aile kayıp ihbarında bulundu. Show habere konuşan anne, "Dön kızım, çocuklar ağlıyor. Canına kıyarlar diye korkuyorum, ne olur çocuğumu bulun " diye isyan etti.