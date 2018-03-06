Kocasını evde başka kadınla yakaladı, sinir krizi geçirdi: 2 yaralı

Ordu’da aniden girdiği evde kocasını kendisini aldatırken yakalayan kadın, sinirlenip kocasına ve yabancı uyruklu kadına saldırdı: Olayda, kadının kocası ve kavgaya müdahale eden bir komşuları yaralandı

06 Mart 2018, Salı 11:47
Kocasını evde başka kadınla yakaladı, sinir krizi geçirdi: 2 yaralı
Ordu Şahincili Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre P.K. (33), kocası M.K.’yı (34) evde yabancı uyruklu bir kadınla yakaladı. Yine iddiaya göre sinir krizi geçiren P.K., kocası ve diğer kadına saldırdı.


AYIRMAK İÇİN EVE GİRDİ, YARALANDI


Bu sırada olay yerine gelen komşu M.K. (23), kavgayı ayırmak için içeri girdi. Çıkan arbedede camların kırılması sonucu, koca M.K. ve komşu M.K. vücudunun çeşitli bölgelerinden hafif şekilde yaralandı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.


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