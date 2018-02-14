Kocasını odunla öldüren kadına 20 yıl hapis

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kocası Muhammet Kısa’yı (63) başına odunla vurarak öldürdüğü iddiasıyla, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Huriye Kısa (58), haksız tahrik indirimi uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık kadın, 'Eşimin geliniyle ilişkisi vardı' iddiasında bulunmuştu

14 Şubat 2018, Çarşamba 15:23
Kocasını odunla öldüren kadına 20 yıl hapis
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Alacabük köyünde19 Haziran 2016’da meydana gelen olayda, Muhammet Kısa 2 katlı evlerinin üst katındaki tuvalette ölü bulundu. Başına odunla vurularak öldürüldüğü belirlenen Muhammet Kısa’nın eşi 5 çocuk annesi Huriye Kısa, katil zanlısı olarak tutuklandı.

Huriye Kısa hakkında, Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’Eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.


'EŞİMİN GELİNİYLE İLİŞKİSİ VARDI' İDDİASI


Daha önceki duruşmalardada verdiği ifadede eşinin geliniyle ilişki yaşadığını iddia eden Huriye Kısa, kocasını ilişkiyi öğrenen oğlu E.K.’nın öldürdüğünü ileri sürdü. Annesinden şikayetçi olan E.K. ise eşiyle babasının dedikodusunu yapmaması konusunda daha önce annesini uyardığını, olay günü evde babasının cesedini bulduğunu söyledi. Tanık olarak dinlenen gelin M.K. da kayınvalidesinin kendisine iftira attığını, cinayeti onun işlediğini ifade etti.

Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Huriye Kısa ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, cinayeti haksız tahrik altında işlediği kanaatine vardığı Huriye Kısa’yı, duruşmalardaki iyi halini de gözeterek 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA)


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