Kocasını ‘öldürdü’ kaynanası ve kayınpederi sahip çıktı

ÇOCUĞU HASTALANINCA KOCASININ VE SEVGİLİSİNİN EVİNE GİTTİ

BIÇAĞI SAVURDU KOCASINA SAPLANDI

“AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ”

KAYNANA VE KAYINPEDER GELİNLERİNİ SAVUNDU

‘'GELİNİMDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM''

“AİLEMİN YANINA GİDECEK YÜZÜM YOKTU! KATLANIYORDUM''

15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

“KADIN OLARAK YA ÖLMELİSİN YA İTİAT ETMELİSİN''

Erdinç Şahin

Sözcü’den Şeyma Ulusoy’un haberine göre film senaryolarını aratmayan olay geçtiğimiz yıl 1 Temmuz’da Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşandı.İddianamede yer alan bilgilere göre;'ün arasıisimli başka bir kadınla birliktelik yaşamaya başlamasıyla bozuldu.sevgilisine ev tuttu ve burada da yaşamaya başladı. Eşi Sevim'in durumu öğrenmesiyle de çift arasında tartışmalar başladı. Hatta tartışmalara dahil olan İzel isimli ‘sevgili’ de birkaç kez Sevim Yıldırım Hüyük’ü dövdü.Çocuğuyla birlikte kendi evinde yaşamaya başlayan Sevim, 1 Temmuz 2017 tarihinde ise çocuğunun hastalanması üzerine, kocasından yardım istemek için eşiyle sevgilisinin birlikte kaldıkları eve gitti.Apartmanın girişinde karşılaşan karı-koca yeniden tartışmaya başladı. Binanın önünde başlayan tartışma evde kavgaya dönüştü.İddanamede yer alan bilgilere göre de Sevim boğuşma esnasında masanın üzerinde bulunan bıçağı alarak savurdu. Kocası Ali göğsüne aldığı bıçak darbesi ile olay yerinde can verdi. Kocasının sevgilisi İzel’in ise olay anında başka bir odada bulunduğu, sanık Sevim’in “Çabuk ambulans çağır” demesi üzerine ‘cinayetten’ haberdar olduğu ortaya çıktı.Kocasını istemeden öldürdüğünü savunan, polisteki ifadesindededi. Talihsiz kadın daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.'nde görülen duruşmanın ilk celsesine ise tutuklu gelinin kaynana ve kayınpederinin ifadeleri damga vurdu. Oğlu öldürülen baba Yaşar Hüküm, “Oğlumla gelinim 5 yıldır evliler ve hiçbir sıkıntıları yoktu. Oğlum başka bir kadınla ilişki yaşamaya başladıktan sonra çok değişti. Hem eşine hem bizlere şiddet uygulamaya kötü davranmaya başladı. Hayatına aldığı diğer kadın oğlumu kışkırtıyordu. Gelinim Sevim oğlumu seviyordu. Kasten öldüreceğine hatta zarar vereceğine inanmıyorum şikayetçi değilim'' diye ifade verdi.Duruşmada Ali Hüyük’ün annesi Havva Hüyük de ölen oğlunu suçlayarak “Gelinim Sevim Yıldırım Hüyük’e şiddet uyguluyordu. Oğlumu kasten öldürme gibi bir niyeti yoktu. Şikayetçi değilim” dedi.Kocasını öldürmekten cezaevinde tutuklu bulunan gelin Sevim Yıldırım Hüyük ise savunmasında:‘'Eşim başka bir kadınla birlikte olmaya başladıktan sonra bana karşı değişti ve şiddet uygulamaya başladı. Git gide artan şiddet olaylarından dolayı korkmuştum beni öldüreceğini hissediyordum ve evdeki kesici aletleri sakladım. Ailemin rızası olmadan evlendiğim için yanına gidecek yüzüm yoktu bu yüzden katlanıyordum.'' diye ifade verdi.Mahkemede sanık Sevim Yıldırım Hüyük hakkında ‘'Eşi kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına karar verdi.Duruşma çıkışında Sanık Sevim Yıldırım Hüyük'ün avukatı Mehtap Demirhan karara ilişkin yaptığı açıklamada erkek egemenliğinin her yerde devam ettiğini gösteren bir karar olduğunu belirterek ‘'Öyle ki kadın olarak ya ölmelisin ya da itaat etmelisin kabulü mahkeme kararına yansımıştır. Kendini savunmak, hapislerde çürümek demek olmuş maalesef. 20 yaşında üniversite eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan , 2 çocuk sahibi genç bir kadının haksız yere ceza evine girecek olması kamu vicdanını sızlatacak niteliktedir.'' dedi. Avukat Demirhan kararı temyize götüreceklerini belirtti.