Kocasını sevgilisiyle yakalayan kadın sinir krizi geçirdi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, kocası M.K.'yi sevgilisi olduğu iddia edilen kadının evinde birlikte yakalayan P.K., sinir krizi geçirdi

Kocasını sevgilisiyle yakalayan kadın sinir krizi geçirdi
Olay, dün gece Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde meydana geldi. P.K. (33), kendisini aldattığından şüphelendiği eşi M.K.'yi (34) takip etti. Bir süre sonra P.K., bir apartman dairesine girdi. M.K. de eşinin peşinden girdi. Eşini başka bir kadınla yakalayan P.K., sinir krizi geçirdi. Kadınla tartışıp, kavga eden P.K.'yi apartman sakinleri ve eşi güçlükle sakinleştirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Müdahale eden polis, kavgayı büyümeden önledi. 
Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

DHA


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