Kocasını Suriyeli genç sevgilisine öldürttü!

ÖNCE İLAÇLI MEYVE SUYUNU VERDİ, SONRA BOĞDU

Erdinç Şahin

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki M.Ş., 23 Aralık 2017'de saat 09.30 sıralarında evinde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulanekipleri inceleme başlattı.Gözaltına alınan 78 yaşındaki talihsiz adamın 39 yaşındaki eşi S.Ş., ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. S.Ş.’nin 19 yaşındaki Suriyeli E.A. ile ilişkisi olduğunu belirleyen polis, incelemeyi bu yönde derinleştirdi. Ekipler, M.Ş.'nin, S.Ş. ve ilişkisi olduğu tespit edilen E.A. tarafından öldürüldüğünü tespit etti.Polis, 2 Ocak'ta S.Ş.'yi gözaltına aldı. S.Ş. polise verdiği ifadesinde, 3 yıl önce tanıştığı E.A.'nın yönlendirmesiyle önceden bir eczaneden satın aldığıezerek meyve suyuna karıştırıp eşine içirdiğini söyledi. Gizlice eve aldığı E.A.'nın yatak odasında saklandığını anlatan S.Ş.,dedi.S.Ş.'nin ifadesinin ardından E.A. da 2 Ocak'ta oturduğu Akçaalan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Şüphelinin evinde olayda kullanıldığı değerlendirilen parmak uçları kesilmiş 1 çift yün eldiven, 1 çift deri eldiven ve 1 makas ele geçirildi. E.A. ve S.Ş., işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğincesuçundan tutuklandı.