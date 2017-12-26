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Kocasının ortağına falçatayla saldırdı

Bursa'da bir kadının eşinin eski ortağına dedikodu iddiasıyla falçatayla saldırması güvenlik kameralarına yansıdı

26 Aralık 2017, Salı 13:02
Kocasının ortağına falçatayla saldırdı
Bursa, Osmangazi'de emlakçılık yapan Orhan A. (45), eski ortağının eşi tarafından saldırıya uğradı. Dedikodu iddiasıyla çantasındaki falçatayı çıkarıp saldırdığı Orhan A., neye uğradığını şaşırdı, bir anda koltuğa oturdu.

Kadın ise adamın üzerine falçatayla yürürken, Orhan A. ayakları ve elleri ile karşı koymaya çalıştı. Bir türlü öfkesi dinmeyen kadına çevredeki vatandaşlar da yaklaşamadı. Daha sonra adamı bırakan kadın, kendiliğinden emlakçıdan çıktı.



Olaylar sırasında kadın 'Keserim seni. Keseceğim bunu' derken, Orhan A. polisten yardım istedi.
 

KORKU DOLU ANLAR YAŞADI


Olayı anlatan Orhan A., "Kadın daha önceden eski ortağımın eşi. Arkadaşı için ev alması konusunda benden yardım istedi. 3 ay arayıp sormadık, ev işi olmadı. Sonra buraya gelmiş. Bağırıp, çağırmış. Bir kaç gün sonra bir daha geldi. Bana hakaretler etmeye başladı. Boğuşmaya başladık. Ben elimi kaldırmadım. Kendisi beni öldürmeye kadar gitti. Boğuşma sırasında falçata kırıldı. Daha sonra kaçtı, gitti. 6 tane dikiş var yüzümde. Dedikodudan dolayı çıktı. Benim bir günahım yok" dedi.



Orhan A.'nın şikayetiyle polis tarafından ifadesi alınan H.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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