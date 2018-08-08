Koçun boynuzladığı yaşlı kadın öldü

Olay ilçeye bağlı Süle Mahallesi'nde meydana geldi. Melihat Aytekin, küçük baş hayvanlarına yem vermek için evin bahçesindeki ağıla gitti. Yaşı kadın beslediği 3 hayvana yem verirken iddiaya göre bir koçun saldırısına uğradı. Koçun boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Malihat Aytekin güçlükle sürünerek ağıldan çıkabildi.

EV SAKİNLERİ HEMEN HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Evde kimsenin olmadığı sırada meydana gelen olayın ardından yaşlı kadın aldığı darbelerin acısıyla yatağa uzandı. Bu sırada fenelaşan Aytekin, baygınlık geçirdi.

Bir süre sonra eve gelen aile bireyleri Melihat Aytekin'i baygın halde buldu. Koçun saldırısı sonucu yüzü ve vucudunun birçok yerinde şişlik ve morluklar oluşan Melihat Aytekin, başına gelenleri güçlükle anlatırken, hemen hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan ve vucudunda birçok kırıklar olduğu belirtilen Melihat Aytekin, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Savcının incelemesinin ardından Aytekin'in cesedi, kesun ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.