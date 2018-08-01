KOd Ödülleri için başvurular başladı

23 Temmuz 2018 tarihi itibariyle başlayan yarışmanın başvuru süresi 31 Aralık 2018 tarihinde sona erecek. İki kategoride gerçekleşecek yarışmaya, matematik ve fen bilimlerinde eğitici ve öğretici özellik taşıyan dijital oyun ya da dijital oyun fikri üretenler katılabilecek. Yarışmanın sponsorluğunu Eczacıbaşı grubu üstleniyor.