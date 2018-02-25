Kök hücre doktoru Yüksel Büküşoğlu'nun hapsi isteniyor



PSİKOLOG SEVGİLİSİNİN ARABASINA ZARAR VERDİ

Can Hakman

Olay, 19 Mart'ta yaşandı. Doktor Yüksel Büküşoğlu, psikolog sevgilisi Kübra A. (31) ile tartıştı. İddiaya göre aynı klinikte çalışan Kübra A., Büküşoğlu'yla ilişkisini bitirmek istedi. Yine iddiaya göre bu ayrılığı kabul edemeyen Büküşoğlu, genç kadına, "Seni mahvedeceğim. Bir daha kliniğe gelme o..." şeklinde hakaret ve sinkaf içeren sözler söyledi.Sabah'ın haberine göre; Ardından genç kadının lüks aracının tekerleklerini patlatıp bütün farlarını, camlarını ve sileceklerini kırdı. Genç kadının şikayeti üzerine, savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda doktor Yüksel Büküşoğlu ayrılmak isteyen psikolog sevgilisiyle ilgiliveiddiasıyla 8.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.