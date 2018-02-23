Kök hücre tedavisi ile kıkırdak tamiri (SVF tedavisi nedir?)

Kök hücre nedir?

Kök hücre ile kıkırdak tamiri mümkün mü?

Kök Hücre SVF tedavisi nedir, nasıl uygulanır?

Senim Tanay

nin eklem kireçlenmesinde de oldukça başarılı sonuçlar verdiğini anlatan Dr. Yüksel Büküşoğlu konuyla ilgili bilgi verdi:Kök hücreler tüm dokulardaki damarların çevresinde oluşmuş olan ata hücrelerdir. Vücudun bir bölgesinde doku hasarı meydana geldiğinde bu hücreler harekete geçer ve hem bu hasarlı dokuyu tamir ederler hem de iyileşme için ihtiyaç duyulan kemik, eklem kıkırdağı, kas ve yağ gibi diğer dokulara dönüşebilirler.; eklem içine injeksiyon yöntemiyle verilen kök hücrelerin hasarlı bölgeye ulaşarak buradaki hasar görmüş kıkırdağı onarması işlemidir. Meydana gelen kıkırdak hasarını onarmanın yanı sıra eklem kireçlenmesi tedavisinde de oldukça etkilidir. Eklemi ve kıkırdak yapısını çevreleyen sinoviyal zardaki yıpranmayı azaltır ve menisküs onarımına yardımcı olur. Dizlerinde eklem kireçlenmesi olan kişilere uygulanan kök hücre tedavisinden sonra kalça kireçlenmesi ve diz kireçlenmesi şikayetlerinin azaldığı gözlenmiştir. Ayrıca eskiye oranla ağrıda azalma görülürken eklemlerin hareket fonksiyonlarında artış ve yüksek oranda kıkırdak tamiri gerçekleştiği görülmüştür.Ortaya konulan bilimsel sonuçlar neticesinde kök hücre tedavisi sonrasında kıkırdak doku tamiri ve kıkırdağın yenilenmesinde artış sağlandığı fark edilmiş, bununla birlikte tedavi sonrası çekilen 6. aydaki MR tetkiklerindenun kırdak kalınlığını ve hacmini artırdığı tespit edilmiştir. Yapılan başka bir klinik çalışmada ise kalça ve diz kireçlenmesi şikayeti sebebiyle kök hücre tedavisi olan hastaların tedavilerinden 6. ay sonrası yapılan kontroller esnasında tedavi uygulanan bölgelerde görülen kıkırdak dokuda yenilenme ve kıkırdak hasarında azalma görülmüştür.Kök hücre tedavisi hasarlı bölgeye kişinin kendi cilt altı yağ dokusundan elde edilen SVF sıvısının enjekte edilmesiyle yapılır. Ameliyat gerektirmeyen, steril operasyon odası şartlarında plastik cerrah tarafından gerçekleştirilen ve oldukça kısa süren bir işlemdir. Kişiden alınan yağ dokusu derhal hiç bekletilmeden laboratuvar ortamında özel tıbbi işlemlere tabi tutulur. Bu işlemler 2-3 saat kadar sürer. Hasta bu esnada dinlenme odasında dinlenir.Laboratuvar ortamında hazır hale getirilen milyonlarca canlı kök hücre içeren SVF sıvısı, injeksiyon yöntemiyle tekrar hastaya enjekte edilir. Bu işlem sonrasında vücudun tedaviyi kabul etmemesi gibi bir durum söz konusu olmaz. Çünkü kullanılan yağ dokusu kişinin kendisinden alınan cilt altı yağ dokusudur. Bu sayede alerjik reaksiyon, aşırı duyarlılık reaksiyonu, dokur reddine yol açmaz. İşlem sonrası hasta yürüyerek evine gidebilir.