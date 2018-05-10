'Kokainmetre'ye bir adım daha yaklaşıldı

ABD'deki araştırmacılar kokaini dakikalar içinde tespit edebilecek bir nefes analiz çipi geliştirdiklerini açıkladı

'Kokainmetre'ye bir adım daha yaklaşıldı
Araştırmayı yürüten ekip, bu çipi kullanarak bir kişinin kokain kullanıp kullanmadığını dakikalar içinde tespit edebilecek taşınabilir bir 'kokainmetre' yaratmayı umuyor.

Geliştirilen çip nefesin yanı sıra kan, idrar ve tükürük örneklerini de inceleyebiliyor.

Çipin avantajı, önceki pahalı girişimlerin aksine yalnızca birkaç kuruş maliyetle üretilebilmesi.

Bu gelişmeyi heyecanlandırıcı bulan İngiltere'deki yol güvenliği derneği Brake'ten Joshu Harris, "Bu teknolojiyle yollarda kokain kullanan biri olup olmadığı hızla tespit edilebilir" diyor ve ekliyor:

"Uyuşturucular yollarda her geçen gün büyüyen bir tehdit: 2016'da ölümlü kazaların 81'i uyuşturucudan kaynaklanmıştı."

Benzer bir teknik olan yüzeyde zenginleştirilmiş Raman spektroskopisi ile kokain kullanımını tespit etmek mümkün. Fakat bu teknik için gereken aletlerin üretimi pahalı.

New York'taki Buffalo Universitesi'nden araştırmacı Nan Zhang, "Bizim geliştirdiğimiz yöntemde çipi ince cam tabakaların üzerinde yarattık" diyor.

Araştırmacılar, bir sandviçe benzettikleri çipin yüzeyine kokain parçaları denk geldiğinde ışığın dağıldığını ve çipin kokaini tespit ettiğini söylüyor.

Çipin raf ömrünün ise 12 aydan uzun olduğu belirtiliyor.

Araştırmacıların bir sonraki hedefi, çipin içinde yer aldığı taşınabilir bir kokain tespit cihazı geliştirmek.
Çipin esrar tespitinde de kullanılması umuluyor.

BBC Türkçe


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Genç Türk tenor İtalya'da operayı meydanlara taşıyor

Genç Türk tenor İtalya'da operayı meydanlara taşıyor
Gazzeli işçiler kötü yaşam şartlarını protesto etti

Gazzeli işçiler kötü yaşam şartlarını protesto etti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: İran ile İsrail geriliminin tırmanması çok endişe verici

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: İran ile İsrail geriliminin tırmanması çok endişe verici
'Ölüyorum yardım edin' diyen kadınla dalga geçen operatöre soruşturma açıldı

'Ölüyorum yardım edin' diyen kadınla dalga geçen operatöre soruşturma açıldı
Türkiye'nin Suriyeliler için çabaları İngiliz Parlamentosunda övüldü

Türkiye'nin Suriyeliler için çabaları İngiliz Parlamentosunda övüldü
Kaliforniya’daki evlere güneş paneli zorunluluğu

Kaliforniya’daki evlere güneş paneli zorunluluğu
AB'den İsrail'e 'yıkım tepkisi'

AB'den İsrail'e 'yıkım tepkisi'
Saati 1000 liraya kendilerini pazarlayan çift yakalandı!

Saati 1000 liraya kendilerini pazarlayan çift yakalandı!
İngiltere İran'ı kınadı

İngiltere İran'ı kınadı
Ötanazi kararı alan bilim adamı David Goodall ölmeden önce son kez konuştu

Ötanazi kararı alan bilim adamı David Goodall ölmeden önce son kez konuştu
Trump'a benzeyen tırtıl görenleri şoka sokuyor

Trump'a benzeyen tırtıl görenleri şoka sokuyor