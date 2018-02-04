Kokoreççide ilgi isteyen polis garsonu tokatladı, mekan sahibini dövdü

İŞ YERİ SAHİBİNİN BAŞINA TABANCA DOĞRULTTU



TABANCASINA EL KONULDU

Yusuf Cevahir

Konya'da görevli komiser yardımcısı E.E. ve Diyarbakır'da görevli özel harekat polisi B.Ş., izinlerini geçirmek için geldikleri Karaman’da, iki meslektaşlarıyla birlikte, Fatih Taşkıran’a ait kokoreççiye gitti. Komiser yardımcısı E.E. yemek yerken, yanına garsonu çağırdı ve 'Neden bizimle daha çok ilgilenmiyorsunuz?’ diyerek kulağını çekip tokat attı.Yemeğin ardından 4 polis, hesabı ödemek için kasaya gitti. Kasada duran iş yeri sahibi Fatih Taşkıran E.E.’ye, ’Elemanımızın bir kusuru mu oldu, neden tokat attınız?’ diye sordu. E.E. bu kez de yumrukladı. Taşkıran ise kasanın yanındaki kolonya şişesiyle polise vurarak karşılık verdi.Arbede sırasında E.E., beylik tabancasını çıkartıp Taşkıran’ın başına doğrulttu. Diğer polis memuru B.Ş. de garsona saldırıp dövdü. Kavga, içerideki bir polis memuru ve diğer iş yeri çalışanlarının araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sırasında müşteriler ise korkup panik içinde dışarı çıktı.Olayın ardından ifadeleri alınıp, serbest bırakılan 4 polisten Komiser Yardımcısı E.E.’nin silahına el konuldu. Karaman Valiliği de E.E. ve B.Ş. hakkında adli soruşturmanın yanı sıra, idari soruşturma başlatıldığını ve soruşturma için de müfettiş istendiğini açıkladı. Valilik dışarıda da devam eden olay sırasında polislerden biri tarafından havaya 2 el ateş edildiğinin tespit edildiğini belirtti.