Kolay kredi almanın yolları

HEMEN MAAŞINA GÜVENME



NOT ÇOK ÖNEMLİ KRİTER



90 GÜNLÜK SÜREYİ AŞMA



BİRDEN ÇOK BAŞVURU



SGK PRİMİ ETKİLİ



9 ADIMDA NOTU ARTIR!

İdil Janet Demiray

Geçmişte yapılan bir hata, unutulan bir ödeme maalesef bankaların hafızasından silinmiyor. Bu nedenle şimdiden önlemleri alıp geleceğe yatırım yapmak en mantıklı yol. İşe önce kredi notunuzu öğrenerek başlayın.Herhangi bir banka şubesinden veya bankaların mobil uygulamalarından ‘Findeks Risk Raporu’ yoluyla kredi notunuzu öğrenebilirsiniz. Masrafı 7-8 lira. Not ne kadar yüksekse o kadar ucuz ve yüksek tutarlı kredi kullanabilirsiniz. Elektrik, su, telefon faturası, kredi ve kart ödeme alışkanlığı notunuzu etkiler. Ödemeyi bir gün bile geçirmek notu düşürür.Daha önce aldığınız kredi ve kredi kartı borcunu 90 günün üzerinde geciktirip yasal takibe düştükten sonra borcunuzu kapatsanız dahi 5 yıl kredi kullanamazsınız. 90 günün ardından 7 günlük ek süre verilir. Bu süreyi geçirenlerin bankalarla tekrar ilişkiyi düzeltmeleri yıllar alır. takibe düşmemek için elinizden geleni yapın.Aynı anda birden fazla bankaya kredi başvurusu yapmayın. hatta ret cevabı aldıysanız, diğer başvurular kredi notunuzu dahi düşürür. Ödemeleri düzenli yapsanız dahi, mevcut kredi ve kart borcunuz gelirinize göre yüksekse yeni kredi almanız zorlaşır. yani borç miktarı önemli.Bankalar, nota ek nerede, kaç yıl çalıştığınıza ve sGK prim süresine bakar. Bankaların çoğu, kredi başvurusu yapan işçinin bir işyerinde son 6-12 ay sigortalı çalışıp çalışmadığına da bakar. Çekeceğiniz krediye karşılık rehin ve ipotek olsa dahi maaş bordrosu ve gelir belgesi istenebilir.1) takipteki kredi borcunu kapat veya düzenli ödeme yapabileceğin şekilde yapılandır.2) Kredi ve kart geçmişini araştır, kullanmadığın hesapları kapat.3) Kredi Kayıt Bürosu’ndan kredi geçmişini kontrol et.4) hiç kredi ve kart kullanmadıysan ihtiyacın olmasa dahi düşük bir kredi çekip düzenli öde.5) Düşük limitli de olsa bir kredi kartı al, kullan ve ödemeleri zamanında yap.6) Faturalarını kredi kartıyla ödemeyi tercih et. Bu, kredi skorunu yükseltir.7) Faturayı kredi kartıyla ödemiyorsan otomatik ödeme talimatı ver.8) Başvuruları banka görür, aynı anda birden çok bankaya başvuru yapma.9) Bankada hesap açıp birikim yap.