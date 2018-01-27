Kolombiya’da bombalı saldırı: 4 ölü

Kolombiya’nın Barranquilla kentindeki bir polis merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti

Kolombiya’da bombalı saldırı: 4 ölü
Ülkenin kuzeyinde, Karayip kıyılarındaki Barranquilla şehrindeki polis istasyonunu hedef alan bombalı saldırıda 4 polis yaşamını yitirirken 17’si polis 42 kişi de yaraladı.

PATLAMADA 4 POLİS HAYATINI KAYBETTİ


Polislerin görev yerlerine gitmeden önce istasyonun bahçesinde toplandıkları anda meydana gelen patlamada 4 polis öldü.

Kolombiyalı yetkililerden saldırının bir terör örgütüyle bağlantılı olup olmadığına dair bir açıklama henüz yapılmadı.

Emniyet Genel Müdürü General Jorge Nieto, ülke basınına verdiği demeçte soruşturmanın devam ettiği ve saldırının failleriyle ilgili bir bilgi verilmesi için henüz erken olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınarken, sorumluların yakalanması için gerekenin yapılacağını ifade etti.

BAŞLARINA ÖDÜL KONULDU


Öte yandan Kolombiya basınındaki haberlerde saldırının ardından yürütülen operasyonlarda bir kişinin gözaltına alındığı ve sorumluların yakalanması için 50 milyon peso ödül konulduğu belirtildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Brezilya’da eğlence kulübüne silahlı saldırı: 14 ölü

Brezilya’da eğlence kulübüne silahlı saldırı: 14 ölü
Dünyanın en yaşlı gorili öldü

Dünyanın en yaşlı gorili öldü
Haley'den Trump'la ilişki iddialarına sert yanıt

Haley'den Trump'la ilişki iddialarına sert yanıt
Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu

Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu
H&M 'Allah' yazılı çorap için özür diledi

H&M 'Allah' yazılı çorap için özür diledi
Bodrum aşığı Suudi Prens serbest bırakıldı

Bodrum aşığı Suudi Prens serbest bırakıldı
Kabil'de patlama! Ölü ve yaralıların sayısı 200'ü geçti!

Kabil'de patlama! Ölü ve yaralıların sayısı 200'ü geçti!
Dünyanın en seksi hemşiresi hayranları için soyundu

Dünyanın en seksi hemşiresi hayranları için soyundu
İranlı kadınlar erkek kığına girip maç izliyor

İranlı kadınlar erkek kığına girip maç izliyor
ABD'de yasa dışı göçmenler ayaklarında zincirlerle sınır dışı ediliyor

ABD'de yasa dışı göçmenler ayaklarında zincirlerle sınır dışı ediliyor
Terör örgütü PYD/PKK yandaşları Berlin'i karıştırdı

Terör örgütü PYD/PKK yandaşları Berlin'i karıştırdı