Kolombiya'da ELN'den marttaki seçimler için ateşkes kararı

Kolombiya'da 11 Mart'ta yapılacak Senato ve Temsilciler Meclisi seçimleri nedeniyle ELN, 9-13 Mart tarihlerinde tek taraflı ateşkes ilan edeceğini duyurdu

Kolombiya'da ELN'den marttaki seçimler için ateşkes kararı
Kolombiya'da saldırılarına devam etmesi nedeniyle hükümetin barış görüşmelerine son verdiği Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), ülkede gelecek yapılacak kongre seçimlerinden dolayı ateşkes ilan edeceğini açıkladı.

ELN'nin internet sitesi ve sosyal paylaşım hesaplarındaki bildiride, 11 Mart Pazar günü yapılacak Senato ve Temsilciler Meclisi seçimlerinden dolayı örgütün, 9-13 Mart tarihlerinde tek taraflı ateşkes uygulayacağı duyuruldu.

Bildiride ayrıca Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'a da barış görüşmelerinin beşinci turunun başlaması için bir tarih belirlemesi çağrısı yapıldı.

Kolombiya hükümeti ile ELN arasındaki ateşkes 9 Ocak'ta sona ermiş ve örgütün saldırılarına yeniden başlaması nedeniyle taraflar arasında aynı gün Ekvador'un başkenti Quito'da başlanması öngörülen görüşmeler Santos tarafından iptal edilmişti.

Hükümet, ELN ile yeniden görüşme yolları aramış fakat örgüt saldırılarına ara vermemişti.

Geçen ayın son günlerinde ülkenin kuzeyindeki Barranquilla kentinde bir polis merkezini hedef alan ve 5 güvenlik görevlisinin öldüğü saldırılar nedeniyle ipler tamamen kopmuştu.

Quito'da dört turu tamamlanan ve çift taraflı ateşkes ile sonuçlanan önceki görüşmeler ise Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yürütülmüştü.   Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

AA
 


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