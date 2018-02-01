Kolombiya'da hırsızlar para taşıyan uçağı kaçırdı

Kolombiya’da silahlı kişiler, otoyol gişelerinden toplanan yaklaşık 610 bin dolarlık hasılatı taşıyan küçük bir kargo uçağını kaçırdı

Kolombiya'da hırsızlar para taşıyan uçağı kaçırdı
Kolombiya Sivil Havacılık İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AeroGalan taşımacılık şirketine ait Cessna Piper PA34 tipi küçük kargo uçağı, Cesar yönetim bölgesine bağlı Aguachica havalimanına inişinin ardından silahlı kişilerce kaçırıldı.

UÇAĞIN YERİNİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYORLAR


Olayın ardından havalimanı uçak trafiğine kapatılırken Güvenlik güçleri ve havacılık yetkilileri, soyguncuların, mürettebatla birlikle kaçırdıkları uçağın yerini belirlemeye çalışıyor.

ELN İDDİASI


Öte yandan Kolombiya basınındaki haberlere göre, görgü tanıkları, silahlı soyguncuların Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) bayrağı taşıdığını belirtti.

Sivil Havacılık İdaresinin açıklamasında paranın miktarı konusunda detay verilmezken, yerel basında yer alan haberlerde, uçakta 2 milyar pesoluk (yaklaşık 610 bin dolar) hasılat bulunduğu iddia edildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İran’da başörtüsü zorunluluğunu protesto eden bir kişi gözaltına alındı

İran’da başörtüsü zorunluluğunu protesto eden bir kişi gözaltına alındı
Esad rejimi Halep'te sivilleri vurdu: 5 ölü

Esad rejimi Halep'te sivilleri vurdu: 5 ölü
Almanya büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak

Almanya büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak
Pentagon’a cep telefonu yasağı gelebilir

Pentagon’a cep telefonu yasağı gelebilir

Trump'ın atadığı sağlık direktörü istifa etti

Trump'ın atadığı sağlık direktörü istifa etti
ABD’de vekilleri taşıyan tren kaza yaptı

ABD’de vekilleri taşıyan tren kaza yaptı
ABD, Hamas liderini terör listesine aldı

ABD, Hamas liderini terör listesine aldı
Fransa’da Faslı işçilere ayrımcılık yapıldığı kesinleşti

Fransa’da Faslı işçilere ayrımcılık yapıldığı kesinleşti

İsrail'den savaş tehdidi!

İsrail'den savaş tehdidi!
Puigdemont'un özel yazışmaları ortaya çıktı

Puigdemont'un özel yazışmaları ortaya çıktı
85 tesisatçı taşıyan uçak tuvaleti bozulduğu için geri dönmek zorunda kaldı

85 tesisatçı taşıyan uçak tuvaleti bozulduğu için geri dönmek zorunda kaldı