Kolombiya'da hırsızlar para taşıyan uçağı kaçırdı

UÇAĞIN YERİNİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

ELN İDDİASI

Mine Bozkurt

Kolombiya Sivil Havacılık İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AeroGalan taşımacılık şirketine ait Cessna Piper PA34 tipi küçük kargo uçağı, Cesar yönetim bölgesine bağlı Aguachica havalimanına inişinin ardından silahlı kişilerce kaçırıldı.Olayın ardından havalimanı uçak trafiğine kapatılırken Güvenlik güçleri ve havacılık yetkilileri, soyguncuların, mürettebatla birlikle kaçırdıkları uçağın yerini belirlemeye çalışıyor.Öte yandan Kolombiya basınındaki haberlere göre, görgü tanıkları, silahlı soyguncuların Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) bayrağı taşıdığını belirtti.Sivil Havacılık İdaresinin açıklamasında paranın miktarı konusunda detay verilmezken, yerel basında yer alan haberlerde, uçakta 2 milyar pesoluk (yaklaşık 610 bin dolar) hasılat bulunduğu iddia edildi.