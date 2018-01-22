Kolombiya'da otobüs heyelanın altında kaldı, 10 kişi öldü

Kolombiya'da Pasto ve Narino kentlerini bağlayan otoyolda yaşanan olayda en 10 kişi hayatını kaybetti

22 Ocak 2018, Pazartesi 09:21
Kolombiya'da otobüs heyelanın altında kaldı, 10 kişi öldü
Kolombiya’daki RCN televizyonunun haberine göre toprak kayması, Pasto ve Tumaco kentlerini bağlayan karayolunun 60. kilometresinde bir otobüsü çamur ve kaya yığınları altında bıraktı.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Olayda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilirken otoyol polisi, kurtarma ekiplerinin ulaştığı cesetler arasında 2 kadın ve 2 çocuğun da bulunduğunu belirtti.



Havanın kararması ve yağmur nedeniyle kurtarma çalışmalarına ara verilirken ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.


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