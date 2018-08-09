Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Teysir Ceradat, yaptığı açıklamada Kolombiya'nın Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını açıkladı. Kolombiya Dışişleri Bakanlığından gönderilen mektupta, Kolombiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Ivan Duque'in görevine başlamasından önce Filistin'i egemen bir devlet olarak tanıdıkları bildirildi. Mektupta, "Başkan Juan Manuel Santos'un Kolombiya hükümeti adına Filistin'i özgür, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaya karar verdiğini bildirmek istiyorum” ifadeleri yer aldı.

Kolombiya'nın Sağcı Demokratik Merkez Partisi'nden Duque, yaptığı açıklamada ülkesinin İsrail ile olan ilişkilerini geliştirmek istediğini ifade etmiş, hatta ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma fikrini açıkça dile getirmişti. Duque'nin hükümeti, eski Devlet Başkanı Santos'un Filistin Devleti'ni tanıma ile ilgili kararını inceleyeceklerini fakat kararın yasal olduğunu ifade etti.

ABD Filistin Devleti'ni tanımadığı için Kolombiya da ABD ile arasındaki uzun süreli iyi ilişkiler nedeniyle Filistin Devleti'ni tanımaktan kaçınmıştı. Ancak son yıllarda Kolombiya, ABD destekli narkotik karşıtı politikalarda değişiklik yapılmasını içeren daha bağımsız bir dış politika yürütüyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 139 devlet Filistin'i resmen tanıyor. Kolombiya ise Filistin Devleti'ni en son tanıyan Güney Amerika ülkesi oldu.

İHA