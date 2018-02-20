Kolombiya: Venezuela mülteci krizi için Türkiye'yi örnek alıyoruz

Büşra Kamış

Venezuela'daki ekonomik kriz, yiyecek - içecek kıtlığı ve nakit para sıkıntısından ötürü çok sayıda Venezuelalı, komşu ülkelere akın ediyor. Kolombiya da Venezuelalıların akın ettiği ülkelerin başında geliyor.Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Blu Radio adlı yayın organına verdiği röportajında Venezuela'dan gelen mültecilerin şu an için ülkesinin en ciddi problemi olduğunu söyledi.Uluslararası yardım almaya hazır olduklarını söyleyen Santos, mülteci akınıyla ilgili olarak tecrübeleri olmadığını, bu yüzden Türkiye gibi ülkeleri örnek aldıklarını söyledi:"Bu sorunla elimizden geldiğince başa çıkmaya çalışıyoruz. Diğer ülkelere heyetler gönderdik, Suriyeli mültecilerle nasıl başa çıktıklarını öğrenmek için mesela Türkiye'ye de bir heyet gönderdik."Türkiye, başta Suriye ve Irak olmak üzere 3,5 milyonun üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.Santos mülteci krizinin maddi anlamda da zorluk çıkardığını vurguladı.Son 20 yıl içinde 4 milyon Venezuelalının ülkesini terk ettiği düşünülüyor.Kimi uzmanlara göre Venezuela'nın yarattığı mülteci krizi Suriye'deki durumu bile aşabilir.Şimdiye kadar Suriye'den 5,5 milyon insanın kaçtığı düşünülüyor.Ancak Venezuela'daki krizin büyümesiyle göç eden insan sayısının Suriye'deki rakamın da üzerine çıkabileceği öngörülüyor.Bir yandan da Venezuela'dan kaçanların savaştan değil sosyoekonomik koşullardan ötürü göç etmesi bir başka olgu olarak öne çıkıyor.Son aylarda Venezuela'dan kaçan insanların sayısında artış görülmesi Kolombiya ve Brezilya'nın sınır kontrollerini sıkılaştırmasına yol açtı.Açıklanan verilere göre 2017'nin ikinci yarısında Kolombiya'da yaşayan Venezuelalıların sayısı yüzde 62 yükselerek 550 bine çıktı.Kolombiya'nın her bir göçmene yiyecek ve barınak sağlamasının bedeli 5 dolar.Venezuelalı yetkililer ise Kolombiya'nın mülteci akınıyla başa çıkmak için sınırda aldığı önlemleri 'askeri müdahaleye hazırlık' olarak nitelendiriyor.Kolombiya lideri Santos ise bu sözleri röportajında 'fantezi' olarak tanımladı.