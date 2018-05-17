14 yıl önce kaybettiğimiz Türk rock müziğinin usta yorumcularından Cem Karaca anısına geçtiğimiz şubat ayında sanatçının doğum gününde DMC etiketiyle, 'Sude Bilge Demir' prodüktörlüğünde yayınlanan saygı albümü 'Merhaba Gençler 2018' oldukça ses getirmişti.

7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran, Türk müzik sektöründe güçlü bir rock kültürü yaratılmasında öncü olmayı başarmış Cem Karaca'nın şarkıları Teoman'dan Sıla'ya, Haluk Levent'ten, Mehmet Erdem'e kadar müzik dünyamızın en önemli isimleri tarafından kendi tarzlarında yorumlanmıştı.

Albümün ilk klibi ise, son yılların en dikkat çeken gruplarından Kolpa'nın yorumladığı 'Bu Son Olsun' şarkısına çekildi. Serdar Borcan yönetmenliğinde, performans kısımları ünlü Ses Tiyatrosu'nda, hikaye kısımları ise İstanbul'un birçok semtinde çekilen klipte; insanların asla mutsuz olmasını istemeyen, insanları mutlu etmeyi kendine misyon edinmiş, umutla bebeğini güzel yarınların beklediğini düşünerek büyüten bir babanın hikayesi konu ediliyor.

''Rock müziğe yön veren, karakteri ve duruşuyla saygı duyup sevdikleri büyük ustanın şarkısını yorumladıkları için onur duyduklarını'' açıklayan Kolpa, yaz boyunca turneye devam ederek hayranları ile buluşmayı sürdürecek.