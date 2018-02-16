Kolsuz Agop için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tören

Kolsuz Agop'un bilinmeyen hayatı... (Agop Kotoğyan kimdir?)

Büşra Kamış

79 yaşında hayatını kaybeden Agop Kotoğyan için düzenlenen törene ailesinin yanısıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da katıldı.İlkokuldan mezun olduğu yıl geçirdiği kaza sonucu tek kolunu kaybeden Prof. Dr. Agop Kotoğyan, kamuoyunda "Kolsuz Agop" olarak tanınıyordu.Agop Kotoğyan, ilkokuldan mezun olduktan sonra gümüş atölyesinde çalışırken kolunu pres makinasına kaptırır. Hastaneye götürüldüğünde doktorların ‘Bu çocuk yaşamaz’ dediği Kotoğyan, günlerce komada kaldıktan sonra tekrar hayata döner. Götürüldüğü hastane, doğduğu, meslek hayatının 41 yılını geçirdiği ve hayata gözlerini yumduğu Cerrahpaşa Hastanesi’dir.Birçok ülkenin üniversitesinden gelen teklifleri reddeden Kotoğyan, şöyle diyordu: ‘’Evet doğrudur, ülkemde çok acı çektim. Sefaletin dibinde yaşadım. Doğrudur, dedemi, çocukluğumu, kolumu kaybettim. Ama yolumu kaybetmedim. Bu ülkede yaşayan milyonlarca insandan hiçbir zaman farklı olmadığımı düşündüm. Bu topraklarda yaşayan tüm insanları kardeşim olarak benimsedim. Bir ülkeyi sevmek demek, bu topraklarda geçirdiğin güzel ve iyi günleri sevmek demek değildir. İyi günde ve kötü günde burada olmak, vatanın yanında kalmak demektir yurt sevgisi. Boş başak dik, dolu başak ise eğiktir, derler. Ben hep eğik gezdim şu dünyada. Kibirden nefret ettim. Boş başaklar gibi diklenmedim, caka satmadım, her şeyi biliyorum demedim. Burnumun dikine gitmedim, bilginin ve bilimin ipine sarıldım. İşimi şansa bırakmadım. Çünkü, çok çalıştım ve boşluk bırakmadım.’’