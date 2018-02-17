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'Kolsuz Agop' olarak tanınan Prof. Dr. Agop Kotoğyan son yolculuğuna uğurlandı

Geçen salı günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 79 yaşında hayatını kaybeden Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli dermatoloji uzmanlarından Prof. Dr. Agop Kotoğyan için Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nde tören düzenlendi. Törenin ardından Agop Kotoğyan’ın cenazesi, Balıklı Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi

17 Şubat 2018, Cumartesi 17:40
'Kolsuz Agop' olarak tanınan Prof. Dr. Agop Kotoğyan son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Agop Kotoğyan için Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Kotoğyan’ın tabutunun üzerine Türk bayrağı ve Agop Kotoğyan’ın fotoğrafı konulurken tabutun etrafında ise üzerinde "Sevgili Eşime", "Sevgili Ağabeyime", "Sevgili Babamıza", "Sevgili Dayımıza" ve "Sevgili Dedemize" yazıları bulunan beyaz karanfillerden oluşan çelenkler yer aldı.

Ayin sırasında meslektaşları ve öğrencileri Kotoğyan’ın tabutunun çevresinde mum tuttu. Törende Agop Kotoğyan’ın eşi Suzan Kotoğyan, oğlu Garen, kızı Darphin ve kız kardeşi Oremsima Kotoğyan taziyeleri kabul etti.



Cenaze törenine; CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Kotoğyan’ın yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı.



Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ın riyaset ettiği ayini, Episkopos Sahak Maşalyan yönetti.

Kolsuz Agop'un bilinmeyen hayatı... (Agop Kotoğyan kimdir?)Kolsuz Agop'un bilinmeyen hayatı... (Agop Kotoğyan kimdir?)
Törenin ardından Prof. Dr. Agop Kotoğyan’ın tabutu cenaze aracına konularak Balıklı Ermeni Mezarlığı’na götürüldü. Agop Kotoğyan’ın cenazesi, burada toprağa verildi.

 


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