'Kolsuz Agop' olarak tanınan Prof. Dr. Agop Kotoğyan son yolculuğuna uğurlandı

Kolsuz Agop'un bilinmeyen hayatı... (Agop Kotoğyan kimdir?)

Senim Tanay

Prof. Dr. Agop Kotoğyan için Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Kotoğyan’ın tabutunun üzerine Türk bayrağı ve Agop Kotoğyan’ın fotoğrafı konulurken tabutun etrafında ise üzerinde "Sevgili Eşime", "Sevgili Ağabeyime", "Sevgili Babamıza", "Sevgili Dayımıza" ve "Sevgili Dedemize" yazıları bulunan beyaz karanfillerden oluşan çelenkler yer aldı.Ayin sırasında meslektaşları ve öğrencileri Kotoğyan’ın tabutunun çevresinde mum tuttu. Törende Agop Kotoğyan’ın eşi Suzan Kotoğyan, oğlu Garen, kızı Darphin ve kız kardeşi Oremsima Kotoğyan taziyeleri kabul etti.Cenaze törenine; CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Kotoğyan’ın yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı.Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ın riyaset ettiği ayini, Episkopos Sahak Maşalyan yönetti.Törenin ardından Prof. Dr. Agop Kotoğyan’ın tabutu cenaze aracına konularak Balıklı Ermeni Mezarlığı’na götürüldü. Agop Kotoğyan’ın cenazesi, burada toprağa verildi.