Kolunda serumla kahvede iskambil oynuyor

"EVDE OLDUĞUM SÜRE İÇİNDE ZAMAN GEÇMİYOR."

Haber Merkezi

Ahmet Kaçmaz, hasta yatağında sıkılınca kolundaki serumla kahvenin yolunu tutuyor. Raman Mahallesi'ndeki kahveye gelen Ahmet Kaçmaz'a eski sağlık görevlisi işletmeci serumu takıyor.Bir kolunda serumla arkadaşlarıyla iskambil oyunu nezere oynayan Ahmet Kaçmaz, "Evde olduğum süre içinde zaman geçmiyor. Serumu yanıma alıp kahveye geliyorum. Farkına varmadan serumun bitiyor. Bu da beni rahatlatıyor. Bir elinde serum diğer elimde de iskambil kağıtları var. Bazı vatandaşlar beni görünce tebessüm ediyor" dedi.