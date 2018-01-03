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Kolunda serumla kahvede iskambil oynuyor

Batman'da, 75 yaşındaki Ahmet Kaçmaz'ın iskambil oyunu tutkusu hastalık dinlemiyor. Ahmet Kaçmaz, geldiği kahvede koluna serum taktırıp, arkadaşlarıyla 'nezere' denilen oyunu oynuyor.

03 Ocak 2018, Çarşamba 10:08
Kolunda serumla kahvede iskambil oynuyor
Ahmet Kaçmaz, hasta yatağında sıkılınca kolundaki serumla kahvenin yolunu tutuyor. Raman Mahallesi'ndeki kahveye gelen Ahmet Kaçmaz'a eski sağlık görevlisi işletmeci serumu takıyor.


 

"EVDE OLDUĞUM SÜRE İÇİNDE ZAMAN GEÇMİYOR."


Bir kolunda serumla arkadaşlarıyla iskambil oyunu nezere oynayan Ahmet Kaçmaz, "Evde olduğum süre içinde zaman geçmiyor. Serumu yanıma alıp kahveye geliyorum. Farkına varmadan serumun bitiyor. Bu da beni rahatlatıyor. Bir elinde serum diğer elimde de iskambil kağıtları var. Bazı vatandaşlar beni görünce tebessüm ediyor" dedi.
 

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