Kombi üretim ve ithalatına yeni düzenleme geliyor

HEM TASARRUF EDİLECEK HEM DE ZARARLI EMİSYON AZALACAK

NORMAL KOMBİLERDEN 1000 LİRA PAHALI

VERİMLİLİK ETİKETİ ZORUNLU HALE GELECEK

Erdinç Şahin

'de 400 kilovata kadar ısıtma kapasiteli olarak üretilen veya ithal edilen kombi ve kazanların nisan ayında yürürlüğe girmesi beklenen yeni yönetmelikle yoğuşmalı teknolojiye sahip olması zorunlu olacak.Sektörde 3 milyar liralık iç piyasa ve bir milyar dolarlık ihracat kapasitesine sahipaldığı bilgiye göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yeni yürürlüğe girenyönetmeliğinin, Türkiye'de de uygulanması için hazırlıklara başlandı.Enerji ile ilgili tüm ürünler için ekolojik gereksinimleri belirleyecek yönetmelik kapsamında kaynak kullanımda tasarruf sağlanması ve zararlı emisyonların azaltılması hedefleniyor.Yönetmeliğe göre, ülke içinde üretilen veya ithal edilen 400 kilovata kadar ısıtma kapasiteli kombi ve kazanlar, yoğuşmalı teknolojiye sahip olacak. Yeni kombi ve kazanlarda verimlilik ön planda tutulacak ve bu cihazlar eski modellere göre yüzde 15 daha tasarruflu çalışacak.Böylece, doğalgaz tüketimi ve faturası azalırken, ülke ekonomisine de önemli katkı sağlanacak.Yeni yönetmelik kapsamında üretilecek çevre dostu yoğuşmalı kombilerle standart kombiler arasında ortalama 800 ila bin lira fiyat farkı olabilecek.Tüketiciler, satın almak istedikleri ısıtma cihazının enerji tüketim sınıfı hakkında önceden bilgi sahibi olabilecek ve seçimlerini buna göre yapabilecek.Ayrıca tüketiciler, halihazırda kullandıkları yoğuşmasız kombilerini tüketim ömrü bitene kadar kullanabilecek. Tüketim ömrü biten ya da değiştirilmesi gereken kombiler ise yoğuşmalı kombilerle yenilenecek.Türkiye'de ortalama yıllık bir milyon kombi alım-satımı yapılıyor ve pazarın yüzde 35'i yoğuşmasız kombilerden oluşuyor. Nisandan itibaren pazarın kalan yüzde 65'lik kısmının da yoğuşmalı cihazlara dönmesi bekleniyor.Ayrıca, yürürlüğe girecek yönetmelikle 2 bin litreye kadar hacmi olan su ısıtıcıları ve boylerlerin enerji verimlilik kriterleri de yükseltilecek.Isıtma sistemindeki sıcak su sirkülasyonunu sağlayan devir daim pompaları, daha az elektrik tüketen, yüksek verimli pompalardan oluşacak.Bunun yanında, 70 kilovat ısıtma gücü ve 500 litreye kadar hacmi olan kombi ve kazanların su ısıtıcıları ile boylerleri için üreticilerin enerji verimliliği etiketi kullanması zorunlu hale gelecek. 400 kilovata kadar ısıtma gücüne sahip kombiler, genel olarak bireysel ısıtma ve yaklaşık 20 daireli binaların merkezi ısıtma sisteminde kullanılıyor.AA