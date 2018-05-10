Komorlar Birliği ve Fransa arasındaki diplomatik kriz büyüyor

Can Hakman

Doğu Afrika'da bir ada ülkesi Komorlar Birliği'nin Dışişleri Bakanı Mohammed el Amine Souef, Fransa'nın vizeleri iptal etme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Souef, "Karar bizim için hayal kırıklığı oldu çünkü Fransa Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştüğümde diyaloğa açık olduklarını söylemişti. Mayotte'den kendi rızasıyla ülkeye geri dönmek isteyenlerle alakalı bir gündem yok. Fransa'nın bu kararı suni bir gündem yaratma çabası ve bu karardan Fransa şirketleri de etkilenecek." ifadelerini kullandı.Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll ise düzenlediği basın açıklamasında, kararın haklı gerekçeleri olduğunu, vize iptalinin Komorlar Birliği'nin Mayotte'den sınır dışı edilen Komorluların ülkeye girişlerine izin vermemesi sonrası alındığını bildirdi.İki ülke arasında 21 Martta başlayan krizde taraflar birbirini suçluyor. Komorlar Birliği ülkeye gönüllü dönmek isteyenleri kabul ettiklerini, Fransa'nın kasti olarak vatandaşlarını sınır dışı etmeye çalıştığını iddia ederken, Fransa ise onlarca insanın kaçak yollardan Mayotte'ye girmeye çalıştığını ve bu kişilerin yakalanarak sınır dışı edildiğini belirtiyor.İptal edilen vizeler arasında diplomatik vizelerin de olması Komorlar Birliği ve Fransa arasındaki krizi derinleştirdi.- 4 Komor adasınından 3'ü bağımsız, Mayotte ise Fransa hakimiyetindeFransa'nın 19'uncu yüzyılda işgal ettiği Komorlar, 1961'de iç işlerinde özerklik kazandığı Fransa'dan 1964'te tamamen ayrılmak istedi. Sömürge karşıtı mücadele sonucunda Fransa, 1974'te adaların geleceğiyle ilgili referandum yapmak zorunda kaldı.Büyük Komor, Anjouan, Mayotte ve Moheli'de halkın yüzde 95'i, 1974'teki referandumda bağımsızlık yönünde oy kullandı. Beş ay sonra da Birleşmiş Milletler (BM) bağımsızlık kararını tanıdı. 1975 yılında bağımsızlığı tanıyan Fransa bir süre sonra referandumun tekrarını istedi ve 1976'da yeniden zorla yapılan referandum sonucunda Mayotte adası sakinlerinin yüzde 65'inin Fransız idaresinin devamını istediği, diğer adalardaki halkın ise yüzde 95'ten fazlasının bağımsızlık talep ettiği açıklandı.AA