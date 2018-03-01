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Komşu kızına taktığı altını 7 yıl sonra geri istedi

Kayseri’de M.K. oğlunun mürüvvetini bir türlü göremeyince komşusu Meryem Ç.’ye mektup yazarak 7 yıl önce kızının düğününde taktığı çeyrek altını geri istedi. Şoke olan Meryem Ç. altını M.K.’ya iade etti

Komşu kızına taktığı altını 7 yıl sonra geri istedi
Kayseri’de yaşayan Meryem Ç., 7 yıl önce kızının düğününe katılan komşusu M.K.’nın not göndererek taktığı çeyrek altını geri istemesiyle şaşkına döndü. M.K. yazdığı notta bu isteğine gerekçe olarak 38 yaşına gelen oğlunun evlenmemesini ve artık bu konuda umudunu yitirmesini gösteriyordu.
 

TAKTIĞI ALTINI GERİ İSTEDİ


Habertürk Gazetesi'nden Kenan Taşkın'ın haberine göre aslen Trabzonlu olan Meryem Ç., 7 yıl önce kızı Ayşe Ç.’yi evlendirdi. Düğüne ailenin yakın dostu ve komşusu M.K. da katılarak geline çeyrek altın taktı. Düğünün üzerinden 7 yıl geçtikten sonra Ayşe Ç.’nin annesi Meryem Ç.’ye komşusu M.K. tarafından tanıdıkları aracılığıyla bir not gönderildi. 65 yaşındaki Meryem Ç. notu okuyunca komşusunun düğünde taktığı çeyrek altını geri istediğini gördü.


ALTINI İADE ETTİ


Bu isteğine gerekçe olarak 38 yaşına gelen oğlunun evlenmemesini gösteren M.K. mektubunda şu ifadeleri kullandı: “Meryem Hanım bu mektubu size oğlumun düğün davetiyesi olarak göndermek isterdim. Olmadı. Oğlum 38 yaşına gelmesine rağmen evlenmek istemiyor. Kısmet olmayınca olmuyormuş. Ne yaptıysam olmadı. Meryem Hanım derim ki, sizin kızın düğününde takmış olduğumuz çeyrek altını iade ederseniz memnun olurum. Size ve ailenize sağlıklar dilerim.”

Aldığı not karşısında şoke olan Meryem Ç. ve ailesi, olayın şaka mı gerçek mi olduğunu anlamak için M.K.’yı aradı. Nottaki ifadelerini tekrarlayan M.K. isteğini yineledi. Bunun üzerine evlenen Ayşe Ç.’nin ağabeyi Murat Ç. hemen kuyumcudan çeyrek altın alıp evine gittiği M.K.’ya teslim etti.



Yaşadığı trajikomik olay karşısında şaşkın olduğunu belirten Murat Ç., “Bu ailenin paraya ihtiyacı olmadığını biliyorum. Demek ki kardeşimin düğününde altını hediye etmemişler, emanet vermişler. Çocukları evlenmediği için emaneti geri alamayınca da istemişler. Bunu da gördük. Hemen götürüp iade ettim” diye konuştu.


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