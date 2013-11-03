Komşuda 'pazar günü asla' protestosu

Kalkınma Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre, daha önce yılda yedi pazar günü ile sınırlı olan düzenleme değiştirilerek 250 metrekareye kadar alanı olan yerel mağazalar ve franchise mağazalarının pazar günleri açılmasına karar verebileceği yönünde düzenlendi. Süpermarketler ve perakende zincirleri ise, bu düzenlemenin dışında tutuluyor.

Bugün başlatılan uygulamayı 24 saatlik grev uygulayarak protesto eden özel sektör çalışanları, başkent Atina ve diğer kentlerde "pazar günü asla" yazılı pankartlar eşliğinde protesto gösterileri düzenledi. Mağaza sahipleri ve sendikalar bunun işletmeciye kâr değil, zarar getireceği görüşünde.

Ülkede mağaza ve alışveriş merkezlerinin yılda 7 pazar günü açık kalmasını öngören kanuna itiraz eden göstericiler, büyük kentlerdeki bazı alışveriş merkezlerinin önünde toplanarak uygulamayı protesto etti.

Bu arada, ülkede ilk kez yapılan uygulama kapsamında başta büyük alışveriş merkezleri olmak üzere mağaza ve dükkanların çoğu açılırken, vatandaşların ise uygulamadan memnun olduğu görüldü.









