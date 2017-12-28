SON DAKİKA

Komşular kokuyu fark etti, yaşlı adam ölü bulundu

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde komşuların kötü kokudan şikayet etmesi üzerine bir eve giren polis ekipleri 75 yaşındaki adamın cansız bedenini buldu

Komşular kokuyu fark etti, yaşlı adam ölü bulundu
Kuşpınar Mahallesinde yalnız yaşayan Mustafa Kıy’ın (75) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yatak odasında hareketsiz yatan Kıy’ın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri, evdeki yoğun koku nedeniyle gaz maskesi takarak çalıştı.


15 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ


İlk incelemede Kıy’ın yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Mustafa Kıy’ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
2 çocuğunun öldüğü olayda silahla ateş açan babaya tahliye

2 çocuğunun öldüğü olayda silahla ateş açan babaya tahliye
İki bina yerle bir oldu

İki bina yerle bir oldu
Bu da sahte içki fabrikası... Eğlence mekanlarıyla anlaşmışlar!

Bu da sahte içki fabrikası... Eğlence mekanlarıyla anlaşmışlar!
Çorum'da valilik bahçesinde hareketli dakikalar

Çorum'da valilik bahçesinde hareketli dakikalar
İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu

İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu
'Şirinler' üyesi adliyede

'Şirinler' üyesi adliyede
Kız öğrencilerin soyunma odasında cep telefonlu gizli çekim şüphelisi tutuklandı

Kız öğrencilerin soyunma odasında cep telefonlu gizli çekim şüphelisi tutuklandı
Trafo deposundan 500 elektrik sayacı çalındı

Trafo deposundan 500 elektrik sayacı çalındı
Kayseri'de boşanmak üzere olduğu eşini davaya bakan hakimle parkta yakaladı!

Kayseri'de boşanmak üzere olduğu eşini davaya bakan hakimle parkta yakaladı!
Soymaya kalktıkları kuyumcu direnince bacağından vurdular!

Soymaya kalktıkları kuyumcu direnince bacağından vurdular!
Sokakta çalınmadık motosiklet bırakmadılar

Sokakta çalınmadık motosiklet bırakmadılar