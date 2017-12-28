Komşular kokuyu fark etti, yaşlı adam ölü bulundu



15 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

İdil Janet Demiray

Kuşpınar Mahallesinde yalnız yaşayan Mustafa Kıy’ın (75) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi.Olay yerine gelen ekipler, yatak odasında hareketsiz yatan Kıy’ın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri, evdeki yoğun koku nedeniyle gaz maskesi takarak çalıştı.İlk incelemede Kıy’ın yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Mustafa Kıy’ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.