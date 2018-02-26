Komşuları rahatsız olmasın diye dolabın içinde zurna çalıyor



'ZURNAYI ELBİSE DOLABIMIN İÇERİSİNDE ÇALIYORUM'



'DUYDUKLARINDA ŞAŞIRIYORLAR'

Can Hakman

10. sınıf öğrencisi Rümeysa Atlı, bir arkadaşının zurna çalmasından esinlenerek, kursa gitmeye karar verdi. Atlı, kursta kısa süredeçalmayı öğrendi. Yaklaşık 1 yıldır zurna çalan Rümeysa Atlı, ayrıca ney, mey, dilli kaval, sipsi gibi enstrümanları da çalabiliyor. Atlı, evdeki çalışmalarını ise komşuları rahatsız olmasın diye odasındaki elbise dolabının içine girerek yapıyor.Müziği çok sevdiğini belirten Rümeysa Atlı, "11 yaşındayken Fatih İmam Hatip Ortaokulu'nda ney kursuna başlamıştım. O sırada ney öğrenirken mey, sipsi, kaval gibi başka enstrümanlara da merak sardım. Zurnayı da merak ettim. 'Herkes yapabiliyor ben niye yapamayım' dedim. Bir de Türklerde ‘kızlar zurna çalmaz’ düşüncesi var. Ben de bunu yenmek istedim. Raif Demirci hocamın destekleriyle zurna çalmaya başladım. Halen de çalmaya ve öğrenmeye devam ediyorum" dedi.Evdeki çalışmalarını elbise dolabının içerisinde yaptığını ifade eden Atlı, "Canik ilçesinde bir sitede oturuyorum ve doğal olarak birçok komşumuz var. Bu sitede toplam 48 aile ile birlikte oturuyoruz. Evde zurna çalmaya başladığım zaman komşular rahatsız oluyor. Çünkü zurnanın sesi çok yüksek. Bazen şikâyet de geliyor. Alt komşumuz tavana vuruyor. Ben de komşularımız rahatsız olmasın diye çalışmalarımı dolabın içerisinde yapıyorum. Dolabın içerisinde ses gidip geldiği için dışarıya fazla ses çıkmıyor. Onun için genelde dolabın içerisinde zurna çalıyorum" diye konuştu.Zurna çaldığı için bazı kişilerin şaşırdığını bazı kişilerin de tepki gösterdiğini belirten Atlı, "Bana arkadaşlarım şakasına 'Kız ya davulcuya ya da zurnacıya kaçar, sana kim kaçacak?' diyorlar. İnsanlar duyduğunda şaşırıyorlar. Bazen de sert tepkiler alıyorum. Ben bu işi seviyorum. İleride daha iyi olacağıma inanıyorum. Babam beni her zaman destekledi ve yanımda durdu. Annem arada bir ‘Zurnayı ne yapacaksın?’ dedi ama derslerime daha çok çalışacağım sözünü verdikten sonra o da bir şey demedi. İstediğimiz zaman her şeyi yapabiliyoruz. Yapamayacağımız hiçbir şey yok. Yeter ki başaracağımıza inanalım" ifadelerini kullandı.DHA