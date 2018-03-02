Komşusuna taktığı takıyı geri isteyen kadın konuştu

Komşularının kızının düğününde taktıkları çeyrek altını mektupla geri istemeleriyle gündeme gelen aile, Habertürk’e konuştu. Mektubu eşi Ö.K.’nın hazırladığını belirten M.K., “Ben de aynı şekilde bir komşumun takısını 8 yıl sonra iade etmiştim. Görenekte bunun hediye olmadığını herkes biliyor” dedi

02 Mart 2018, Cuma 13:51
Komşusuna taktığı takıyı geri isteyen kadın konuştu
Kayseri'de eski komşuları Meryem Ç.'den, 7 yıl önce kızının düğününde taktıkları çeyrek altını, not göndererek geri isteyen M.K. ile kocası Ö.K., bunun normal olduğunu söyledi.

 Notu kendisinin hazırladığını, kadına gönderildiğinden eşiyle muhatap olması amacıyla karısı M.K.'nın adını ve telefonunu yazdığını belirten 2 çocuk babası Ö.K., "Bu aile komşumuzdu, bizi davet ettiler, biz de âdet olmuş, çeyrek altını taktık. Bunu kötü niyetle istemedik. Ben 260 liralık çeyreğinde de değilim ama olmayınca 'Neden bu hakkım kalsın?' dedim. İhtiyacım da yok. 30 ve 38 yaşında iki bekâr oğlumuz var. Evlenmelerinden umudu kestik. Bunda ters bir şey var mı? Mektubu ben yazdım. Kadın aradığında eşimle muhatap olması için eşimin de telefonunu verdim, ne var bunda? İsterdik ki eşimi arayarak 'Keşke çocuğunuzun düğününe gelseydik ama olmamış, biz böyle iade ediyoruz' desin. Gazetelere vermesiyle de insan sanki bir dosttan düşmanlık görmüş gibi oluyor. Hiç böyle yapacağı aklımıza gelmezdi. Kötü bir şey yapmadım. Görenekte bunun hediye olmadığını herkes biliyor" diye konuştu.

Komşu kızına taktığı altını 7 yıl sonra geri istediKomşu kızına taktığı altını 7 yıl sonra geri istedi


 


MEDENİ BİR ŞEKİLDE ÇEYREK ALTINI GERİ İSTEDİK


Kimseyi tehdit de ısrar da etmediklerini ifade eden M.K. ise "Medeni bir şekilde oğlum evlenmeyince takıyı geri istedim. İnsanlar arkadaşlarının, komşularının düğününe niye gider? Takı takar, yarın öbür gün senin de oğlun ya da kızın evleneceği zaman onları çağırırsın, onlar gelir takı takar. Çocuğumun sünnet düğününde takı takan bir komşumun taktığı çeyrek altını o istemeden 8 yıl sonra kendisine iade ettim. Bu âdettir. Bunlar çok anormal bir durum değil" dedi. Uzak mahallelerde oturduklarından takıyı not yazarak istediğini anlatan M.K., "Bizim paraya pula ihtiyacımız yok. Kaldı ki gelinin annesi Meryem Hanım da 'Takıyı ne zaman isterseniz veririz' gibi laflar da etmişti bana" ifadesini kullandı.



Habertürk


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