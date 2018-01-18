Kömürle diş beyazlatma yöntemi zararlı mı? (Aktif karbon diş beyazlatma nedir?)

KARBONAT, LİMON VE AKTİF KÖMÜR UYGULAMALARINA DİKKAT!

İNSAN VÜCUDUNA BÜYÜK ZARAR VERİYOR

TEMEL BAKIM YETMİYORSA UZMANA DANIŞIN

EV TİPİ UYGULAMALARDA ZAMANLAMA ÖNEMLİ

BEYAZLATMA İŞLEMİ UYGULANAN DİŞ DAHA ÇOK SARARIR MI?

Senim Tanay

Dentakademi Kurucu Ortaklarından Estetik Diş Hekimi Göker Taşkınsu, sosyal medyada son dönemde hızla yayılannın tehlikelerini anlattı.Diş beyazlatma konusunda hassas noktaların olduğunu açıklayan Dt. Göker Taşkınsu, karbonat, çilek, limon ya da aktif kömür ile hiçbir gerçekliği kanıtlanmamış uygulamaların dişlere çok büyük zararlar verebileceğinin altını çizerekdedi.Aktif karbon olarak adlandırılan yöntem de bahsedilen aktif karbonun kömür olmadığını söyleyen Dt. Göker Taşkınsu,diye konuştu.Beyazlatmada da ilk önce ağız ve diş sağlığına dikkat ederek temel bakım için gerekli olan şeylerin yapılması gerektiğini vurgulayan Dt. Göker Taşkınsu, temel bakımın verdiği beyazlık yetmediği zaman hekimlerin devreye girmesi gerektiğini vurguladı. İki tip beyazlatma yöntemi olduğunu, genellikle diş beyazlatma uygulamalarının ofis tipi uygulamalarla başladığını ve ev tipi uygulamalarla da devam ettiğini sözlerine ekledi.Ev tipi uygulamalarda zamanlamaya dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dt. Göker Taşkınsu, saat sınırlamalarına uyarak sürenin aşılmaması gerektiğine dikkat çekti. Zamanlamaya dikkat edilmezse beyazlatma işleminin diş etlerine zarar verebileceğini ve ev tipi uygulamalar da aralıklar uygulanması gerektiğinin anlattı. Hekim kontrolünde yapılan ev uygulamalarının ise en fazla 1 hafta olarak planlandığını söyledi.Dt. Göker Taşkınsu "Profesyonel olarak adlandırdığımız yani hekimler tarafından uygulanan, doğru metodların kullanıldığı diş beyazlatma işlemleri dişe ve diş minesine herhangi bir zarar vermez. Diş beyazlatma işleminden sonra dişlerin daha fazla sararacağı algısı tamamen yanlıştır. İşlem yapılan dişler daha çok sararmaz ancak normalde ne kadar sararma yaşıyorsa o kadar sararır" açıklamasında bulundu.