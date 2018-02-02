Komutan derste

Mine Bozkurt

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2002-2004 yılları arasında Alay Komutanlığını yaptığı Bursa´ya gitti.Bursa Valisi İzzettin Küçük´ü makamında ziyaret eden Arif Çetin daha sonra iki yıl görev yaptığı İl Jandarma Komutanlığı´nı ziyaret etti.Orgeneral Arif Çetin daha sonra Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu´na geçerek incelemelerde bulundu. Öğrencilerin derslerine katılıp öğle vakti öğrencilerle birlikte karavanadan yemek yedi.Orgeneral Arif Çetin daha sonra Osmangazi'de oturan 2015'te Siirt´in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Er Bahadır Aydın'ın ailesini ziyaret etti.Şehit Babası Muhsin Aydın tarafından karşılanan Orgeneral Arif Çetin, "Evlatlarını vatan uğruna şehit verdiklerini, tüm askerlerin ve jandarma personelinin kendisinin birer evladı olduğunu" söyledi.Cem KERPİÇÇİLER/ POSTA