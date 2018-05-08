Kondüktör 71. Cannes Film Festivali'nde gösterilecek

26 SAATLİK YOLCULUĞU ÇEKTİLER

Çiğdem Saltık

öğrencilerininadlı belgeseli,'nde yer almaya hak kazandı.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, son sınıf öğrencilerinin yaptığı belgesel, genç sinemacıları teşvik etme ve yapımlarını sinema profesyonellerine tanıtma amacı taşıyan "Short Film Corner" bölümüne seçildi.Yönetmenliğini Alper Özdemir'in üstlendiği belgeselde, 34 yılı aşkın süredir demir yollarında kondüktör olan Ergüder Kuzucular'ın seyahatleri kendi gözünden aktarılıyor.İsmail Basmacı'nın yapımcılığında hazırlanan filmde, Umut Yılmaz Genç görüntü yönetmeni ve kurgucu, Koral Ant set asistanı, öğretim görevlisi Oğuz Yenen ise proje danışmanı olarak görev yaptı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Alper Özdemir, öğrenci olarak sinema dünyasının kalbinin attığı festivalde elde ettikleri başarının kendilerini oldukça motive ettiğini belirterek, "Doğu Ekspresi, doğu ile batıyı birbirine bağlayan kültürel bir tren. Son zamanlarda popüler olan tren yolculuğuna başka bir açıdan, emekçilerin gözünden bakmayı istedik. Uzun yıllardır tren memurluğu yapan Ergüder Kuzucular'ın da desteğiyle kısa bir sürede çekimleri tamamladık. Mutluyuz, umutluyuz. Cannes, bizim için büyük bir deneyim ve gelecek projelerimiz için de motivasyon kaynağı oldu" değerlendirmesinde bulundu.Belgesel, 26 saat süren yolculuk ve dış çekimlerle tamamlandı.Bugün başlayacak olan festival, 19 Mayıs'ta sona erecek.