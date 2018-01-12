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Konsol ve PC oyunlarınız cebinize geliyor

Rainway, kaba bir tabile, konsol ya da PC’nizdeki ekranı telefonunuza aktarıyor. Yani bu uygulamayı az çok PS Vita/PS4 ya da Nintendo Switch’in monitörden bağımsız çalışmasına benzetebiliriz. Tabi ki önemli bir farkla. Rainway, evinizden çok uzakta bile olsanız, hücresel veri ve internet yardımıyla oyununuza devam etmenize olanak sağlıyor.

Konsol ve PC oyunlarınız cebinize geliyor
Oyun sektörünün seneden, seneye düzenli bir büyüme içinde olduğu herkes tarafından kabul görmüş bir gerçek. Öyle ki son yıllarda sinema sektöründeki dev isimler de birer birer oyun pazarına kaymaya başlamış durumda. Bunun temel nedeni ise oyun severlerin PC ve konsol başında çok daha fazla vakit geçirmeleri. Hatta imkan olsa oyuncuların, mobil durumdayken bile oyunlara devam etmek istedikleri, son anketlerde net bir şekilde ortaya konulmuştu. Şimdi bu durum Rainway isimli uygulama ile mümkün olacak. Peki ama nasıl?

Elbette böyle bir uygulama söz konusu olduğunda akla gelen ilk şey gecikme tepkimesi. Yani PC’niz ya da konsolunuz ile telefonunuz arasında ne kadarlık bir gecikme söz konusu olacak?  eliştiriciler bu konuda oldukça iddialılar. Keza 60fps’lik sorunsuz bir oyunda gecikme olmayacağını iddia ediyorlar. Elbette bunun mümkün olabilmesi için hızlı bir internet bağlantısına da ihtiyacınız olacak.

Muhtemelen bu noktada hücresel veriden ziyade evlerde kullandığımız internet üzerinde bir sıkıntı yaşanması muhtemel diyebiliriz. Malum ülkemizde hala internet hızı istenilen seviyelerin çok uzağında.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Yakında beta aşamasına girecek olan Rainway‘in tam sürümü de ücretsiz olarak yayınlanacak.


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