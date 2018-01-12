Konsol ve PC oyunlarınız cebinize geliyor

Adem Özdoğan

Oyun sektörünün seneden, seneye düzenli bir büyüme içinde olduğu herkes tarafından kabul görmüş bir gerçek. Öyle ki son yıllarda sinema sektöründeki dev isimler de birer birer oyun pazarına kaymaya başlamış durumda. Bunun temel nedeni ise oyun severlerin PC ve konsol başında çok daha fazla vakit geçirmeleri. Hatta imkan olsa oyuncuların, mobil durumdayken bile oyunlara devam etmek istedikleri, son anketlerde net bir şekilde ortaya konulmuştu. Şimdi bu durumisimli uygulama ile mümkün olacak. Peki ama nasıl?Elbette böyle bir uygulama söz konusu olduğunda akla gelen ilk şey gecikme tepkimesi. Yani’niz ya da konsolunuz ile telefonunuz arasında ne kadarlık bir gecikme söz konusu olacak? eliştiriciler bu konuda oldukça iddialılar. Keza’lik sorunsuz bir oyunda gecikme olmayacağını iddia ediyorlar. Elbette bunun mümkün olabilmesi için hızlı bir internet bağlantısına da ihtiyacınız olacak.Muhtemelen bu noktada hücresel veriden ziyade evlerde kullandığımız internet üzerinde bir sıkıntı yaşanması muhtemel diyebiliriz. Malum ülkemizde halaistenilen seviyelerin çok uzağında.Bu arada dip not olarak belirtelim. Yakında beta aşamasına girecek olan‘in tam sürümü de ücretsiz olarak yayınlanacak.