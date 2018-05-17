Kontrolden çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi
Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkıp ağaçlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Onikişubat ilçesi Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulu civarında meydana gelen kazada, Alaattin Tomurcuk’un (31) kullandığı 46 NU 667 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce refüje sonra yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü yan yatan otomobilin içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Alaattin Tomurcuk, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.