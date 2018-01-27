Kontrolden çıkan yolcu otobüsü karşı şeride geçti: 6 yaralı

6 KİŞİ YARALANDI

Mine Bozkurt

Kozyatağı Bağlantı Yolu 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Kenan Köseoğlu’nun kullandığı, 41 EF 293 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce aynı şeritte bulunan 2 otomobile çarptı, ardından orta şeride çıkarak karşı yönden gelen 4 otomobile çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Otobüsün çarptığı araçların içinde sıkışan vatandaşlar, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkartılarak, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kazada ilk belirlemelere göre biri ağır olmak üzere, 6 kişi yaralandı. Trafiğe kapatılan cadde, kazada hareket kabiliyetini yitiren otomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.Kazayı gören bir vatandaş ise "Atatürk Caddesi’nin başında başladı, tak diye bir ses geldi. Hiçbir şekilde kontrolünü de kaybetmedi aynı şeritten devam etti. Işıklarda duran kırmızı arabaya vurdu. Öbür şeride geçip 3-4 tane daha arabayı altına aldı. 7-8 tane yaralı olduğunu düşünüyorum bir tanesi bebekti, ilk önce ona müdahale ettiler zaten. 100 km hızı olduğunu düşünüyorum" dedi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.