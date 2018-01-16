Konut fiyatları yüzde 12 arttı

EN ÇOK 3+1 TERCİH EDİLİYOR

AYDIN'I YOZGAT VE ZONGULDAK İZLEDİ

Adem Özdoğan

Herkesin hayali ev sahibi olmak. Ama o hayal giderek uzaklaşıyor, fiyatlarda yükseliş sürüyor. Aralık ayında Türkiye genelinde konut fiyatları geçen yıla göre yüzde 4,02 arttı. "Reidin Emlak Endeksi"ne göre, en yüksek fiyat artışı yüzde 2,04 ile Balıkesir'de görüldü. Yıllık bazda da Balıkesir yüzde 26,9'luk artışla ilk sırada yer alırken, onu Giresun ve Edirne izledi.Aralık ayında İstanbul Anadolu yakasındaki markalı konut projelerinde fiyatlar yüzde 0,16; Avrupa yakasında ise yüzde 0.46 yükseldi. Yabancılara satış oranı ise 1 puan daha geriledi, toplam satışlar içinde yabancılara konut satışının payı yüzde 3 oldu. Konut tiplerine göre alımlara bakıldığında, en çok 3+1 konutların tercih edildiği görülüyor.Aralık ayında peşinat kullanım oranı yüzde 31, banka kredisi kullanım oranı yüzde 34 ve senet kullanım oranı yüzde 35 olarak gerçekleşti. Aralık ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 18'i bitmiş, yüzde 82'si ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Stok erime hızı ise yüzde 3.9 ile son 6 aylık ortalamanın üzerine çıktı. Kiralara gelince Türkiye genelinde 68 şehrin kapsayan "Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi"ne göre, kiralar Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 0.16, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7.19 arttı.Kiraların yıllık bazda en fazla yükseldiği kent yüzde 22,57 ile Aydın olurken, onu Yozgat ve Zonguldak izledi.