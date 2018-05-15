Konut fiyatlarında büyük indirim!
Konut piyasasını canlandırmak için kamu bankalarının faizi yüzde 0.98'e indirmesinin ardından bir hamle de gayrimenkul sektörünün önde gelen kuruluşlarından geldi. GYODER, İNDER ve KONUTDER konut fiyatlarının yüzde 20 düşürüldüğünü açıkladı
Bankalardan gelen faiz indirimi sonrası bir açıklama da konut sektörü yetkililerinden geldi. Yapılan açıklamaya göre 41 firmanın katıldığı kampanya 15 Haziran'a kadar sürecek. Kampanya sürecinde peşin ve kredili alımda yüzde 20 indirim yapılacak. Peşinat tutarı ise yüzde 5'e çekildi.
FAİZ ORANI YÜZDE 0.98’E ÇEKİLMİŞTİ
KONUTDER, İNDER ve GYODER üyesi inşaat firmaları ortak açıklama yaptı. Kamudan gelen KDV ve tapu harcı indirimi sonrası geçtiğimiz günlerde konut kredi faizi de yüzde 0,98’e çekilmişti.
YÜZDE 5 PEŞİNAT-120 AY VADE
Kampanya kapsamında ev almak isteyenler yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini yüzde 0.98 faiz oranıyla ödeyebilecek.
41 FİRMA KATILIYOR
Şimdi özel sektörden bir adım geldi. 41 inşaat şirketi peşin ve kredili alımda yüzde 20 indirim yapacağını açıkladı. Kampanya 15 Haziran’a kasar sürecek. Kampanya kapsamında peşinat oranı da yüzde 5’e çekildi.
LİSTEDE DEV MARKALAR DA VAR
Kampayaya katılan firmalar arasında Ağaoğlu, Sinpaş, Tahincioğlu, Sur Yapı, Teknik Yapı, Demir İnşaat, Babacan İnşaat gibi firmaların katıldığı öğrenildi.