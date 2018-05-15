Konut fiyatlarında büyük indirim!

﻿﻿﻿﻿Bankalardan gelen faiz indirimi sonrası bir açıklama da konut sektörü yetkililerinden geldi. Yapılan açıklamaya göre 41 firmanın katıldığı kampanya 15 Haziran'a kadar sürecek. Kampanya sürecinde peşin ve kredili alımda yüzde 20 indirim yapılacak. Peşinat tutarı ise yüzde 5'e çekildi.

FAİZ ORANI YÜZDE 0.98’E ÇEKİLMİŞTİ

KONUTDER, İNDER ve GYODER üyesi inşaat firmaları ortak açıklama yaptı. Kamudan gelen KDV ve tapu harcı indirimi sonrası geçtiğimiz günlerde konut kredi faizi de yüzde 0,98’e çekilmişti.

YÜZDE 5 PEŞİNAT-120 AY VADE

Kampanya kapsamında ev almak isteyenler yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini yüzde 0.98 faiz oranıyla ödeyebilecek.

41 FİRMA KATILIYOR

Şimdi özel sektörden bir adım geldi. 41 inşaat şirketi peşin ve kredili alımda yüzde 20 indirim yapacağını açıkladı. Kampanya 15 Haziran’a kasar sürecek. Kampanya kapsamında peşinat oranı da yüzde 5’e çekildi.

LİSTEDE DEV MARKALAR DA VAR

Kampayaya katılan firmalar arasında Ağaoğlu, Sinpaş, Tahincioğlu, Sur Yapı, Teknik Yapı, Demir İnşaat, Babacan İnşaat gibi firmaların katıldığı öğrenildi.