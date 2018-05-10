Konut kredisi faizleri düşüyor! Rekor gelebilir



REKOR GETİRİR

FAİZİN 0.99'A ÇEKİLMESİ BEKLENİYOR

Adem Özdoğan

ZİRAAT Bankası öncülüğünde bankalar konut sektörünü hareketlendirmek için kampanyaya hazırlanıyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın müjdelediği yeni kampanyada aylık ortalama yüzde 1.25-1.35 seviyelerinde olan konut kredisi faizlerinin 0.99’a düşeceği belirtiliyor. Faiz kampanyasının açıklanması gayrimenkul sektöründe heyecan yarattı. Bekle-gör dönemindeki vatandaş ev sahibi olmak için kolları sıvadı. Şirket temsilcilerinin verdiği bilgiye göre talep arttı, şimdiden piyasa hareketlendi. Taleplerin alıma dönmesi için gözler bankalardan gelecek açıklamada. Kampanyanın devreye girmesiyle stokların erimesi bekleniyor. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, faiz indirim kararının büyük heyecan yarattığını söyledi. Durbakayım, “Alım kararı verenler var, satış ofisini arıyorlar ve ‘faiz kararını bekliyoruz’ diyorlar. Tablo netleşsin, bekleyen alıcı harekete geçecek. Bu kampanya ile devlet 250 milyon liralık katkı sağlarken 7-8 milyarlık bir sinerji oluşacak. Ev almak isteyen ama faiz yükü nedeniyle kararsız kalan vatandaş için de büyük fırsat oluşacak” dedi.Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, birkaç gündür müşterinden gelen telefon trafiğinin arttığını söyledi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası faiz kampanyası yapıldığını hatırlatan Elmas, “O dönem faiz düşünce satışlar hızla arttı ve satış rekoru kırıldı. Eğer bu defa da yıl sonuna kadar faiz yüzde 1’in altında olursa yine bir rekor gelir. 2018’i 1 milyon 450 bin konut satışı ile kapatabiliriz” dedi. Faiz indirimin yanı sıra yüzde 18 olan KDV yüzde 8’e, binde 20 olan tapu harcı ise binde 15’e düşürüldü. Tüm bu adımların stokları eriteceğini belirten Elmas, “Türkiye’de bitmiş yapı stoku yaklaşık 700 bin. Geçen yıl alınan ruhsat sayısı ise 1 milyon 300 bin. Ama bunların içinde inşaat başlamamış, satışa açık olman projeler de var. Tüm bu destek hamleleri satışları arttıracak” dedi.Altan Elmas’ın verdiği bilgilere göre indirim kademeli olacak. 300 bin liraya kadar olan kredi kullanımında faizin yüzde 0.99’a çekilmesi bekleniyor. Böylece fırsatın geniş tabana yayılması hedefleniyor. Tutar arttıkça faiz oranı da yükselecek. Kampanyaya Ziraat Bankası’nın yanı sıra Halk Bankası, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım’ın da katılması bekleniyor. Bankalar oranlar üzerinde çalışmalara devam ederken Ziraat Bankası’nın bugün bir açıklama yapması da bekleniyor.