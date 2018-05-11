Konut kredisinde bulunmaz fırsat



BUGÜNDEN GEÇERLİ OLACAK



ŞİMDİYE KADAR 3 BANKA



100 BİN LİRAYA 21 BİN LİRA CEPTE



VERGİ VE HARÇ 6 AY AVANTAJLI

İdil Janet Demiray

Ev kredisinde faizler 9 yılın zirvesine çıkmıştı. Bu nedenle 81 ilde kredili konut alımları gerilemişti. İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Mart verilerine göre; Türkiye genelinde ipotekli (kredili) satışlar yüzde 35 azalmıştı. Konut sektöründe yaşanan bu durgunluğu aşmak için de Başbakan Binali Yıldırım, 7 Mayıs’ta “Konut kampanyası başlatacağız” demişti.Beklenen ilk adım, dün Ziraat’in öncülüğünde geldi. Buna göre Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar 10 yıllık (120 ay) konut kredisinde faizi yüzde 1.23’ten yüzde 0.98’e çekti. Yeni oranlar bugünden itibaren geçerli. Böylelikle, 100 bin liralık konut kredisinde aylık 178 TL, 500 bin liralıkta 889 lira tüketicinin cebinde kalacak.Ziraat’in ardından kampanyaya Halkbank ile Şekerbank da katıldı. Halkbank’ta faizleri 120 ay vadede yüzde 1.16’dan yüzde 0.98’e indirirken Şekerbank da 60 ay vadede faizi yüzde 1.66’dan yüzde 0.98’e çekti. Bu oranlar 500 bin liraya kadar olan krediler için geçerli. Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım da indirim için çalışmalarını sürdürüyor.Örneğin; 10 yıl vadeli 100 bin liralık kredi çekenler, yüzde 1.23 faizle vade sonunda 192 bin lira ödüyor. Bu kredinin yıllık taksidi ise 1598 lira. Faizin yüzde 0.98’e çekilmesiyle kredinin toplam maliyeti 21 bin 338 lira azalacak ve 170 bin 504 liraya düşecek. Aylık ödemesi de 178 lira azalarak 1420 liraya gerileyecek.Konut sektörünü rahatlatmak için ilk adım haftasonu atılmıştı. Böylece konut satışından alınan yüzde 18’lik Katma Değer Vergisi (KDV), yüzde 8’e indirilmişti. İkinci adım da tapu harcıyla ilgiliydi. Alıcı ve satıcının ayrı ayrı yüzde 2 olarak ödediği harç, yüzde 1.5’e çekilmişti. Böylece 300 bin liralık bir evde vatandaş 26 bin lira kâra geçmişti. Harç ve vergi indirimi 31 Ekim’e kadar geçerli olacak.