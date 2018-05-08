Konut kredisinde faizler düşecek

MÜJDE BAKAN'DAN



BÜTÜN BANKALAR



'İNDİRİN' ÇAĞRISI YAPTI



YÜKSEK KARDAN VAZGEÇİN



YAPILANDIRMA SUÇ DEĞİL



BÜTÇEDEN SAPMA YOK

İdil Janet Demiray

Konut kredisi faizlerinin yüksekliğinden dolayı son dönemde konut satışları durma noktasına gelmişti. İç piyasayı canlandırmak için hükümet geçtiğimiz günlerde konutta yüzde 18 olan KDV oranının yüzde 8’e indirileceğini ve bunun da 31 Ekim 2018’e kadar süreceğini açıklamıştı. Biriken konut stoğunu eritmek için yeni adımı, Başbakan Binali Yıldırım açıkladı.İstanbul’da Bankalar Birliği’nin dünkü genel kurulunda konuşan Binali Yıldırım, “Konut stoğunu azaltmak için bir kampanya başlatılacak. Böylece çarkları konut sektöründe tekrar döndürmeye başlayacağız. Kampanyaya Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer bankalar da katılacak” dedi. Kampanyayla yüzde 1.25’lerde olan konut kredisi faiz oranının yüzde 1’e çekilmesi bekleniyor.Enflasyon konusuna da değinen Binali Yıldırım, şunları söyledi: “Bugünlerde enflasyonda hafif bir kıpırdama var. Bu tabii ki hoşumuza gitmiyor ama hükümet olarak enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığımızda zerre kadar sapma yok. Bankacılık sektöründen beklentilerimiz var. Türkiye yüksek faiz ve enflasyonu hak etmiyor. Yüksek faiz, bankalar için iyi bir şey değilse faizleri indirin.”Yüksek kur ve enflasyonun kısmen dış politikayla ilgili olduğunu belirten Binali Yıldırım, Merkez Bankası’nın hem kur dalgalanmaları hem de piyasaların kredi ihtiyaçlarını gözeterek gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini söyledi. Yıldırım, “Bankalardan beklediğimiz, birlikte hareket ederek maliyetleri aşağıya çekmek ve böylece yüksek faizden memnuniyetinizi sona erdirmek” dedi.Bankaların, daha düşük faizde daha makul kârlar sağlayacağını belirten Yıldırım, bankacılara “Kârlarınızda gözümüz yok ama bir ülkede üretim olmazsa, çarklar dönmezse o ettiğiniz az kârdan da mahrum olabilirsiniz. Yaşatmayı esas almanız lazım” diye seslendi. Şirketlerin kredi borçlarını yapılandırmaya gitmesine de değinen Yıldırım, “Yeniden yapılandırma bir suç değil ama kontrollü gitmek lazım” dedi.Ev ödevlerini; cari açığı (döviz açığı) ve bütçe açığını planladıkları düzeyde tutmak olarak belirten Binali Yıldırım, “Bütçe açığı konusunda herhangi bir sapma yok, hatta iyileşme de olabilir. Geçen yılki oranların üzerine çıkmasını düşünmüyoruz. Bu ne demektir? Seçim olacak ama geçim devam edecek. Çalışmaya, üretmeye, çalışanlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.