Konut satışlarına gurbetçi dopingi!

Hamide HANGÜL / POSTA

Ziraat Bankası’nın öncülüğünde bankaların konut kredisi faizlerini yüzde 0.98’e çekmesinin ardından inşaat firmaları da harekete geçmişti. Bir ay boyunca 41 firma 150 konut projesinde fiyatları yüzde 20 düşürmüştü. Türkiye genelinde 15 Haziran’a kadar sürecek kampanya, satışlara doping oldu. Vatandaşlar satış ofislerine koştu.

GÜNDE 330 KONUT SATILDI

Konutta yüzde 20 indirim kampanyasının ilk 6 gününde yaklaşık 2 bin konut satıldı. Ağırlıklı Türkiye’de yaşayan vatandaşların yanı sıra, Almanya, Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçiler de bu alımlara katıldı. 10 gurbetçiden 4’ü yatırımlık ev aldı. Oturum amaçlı alımlarda vatandaş en çok 3 artı 1 daireleri tercih etti.

340 BİN LİRA DAHA UCUZ

Kampanya ile 781 bin liralık bir konut yüzde 20 indirim ve 0.98’lik faizle bankadan 500 bin TL’lik kredi ile alındığında fiyatı 977 bin TL’ye geliyor. Aynı konut yüzde 1.16 faizle alınsaydı 1 milyon 317 bin liraya gelecekti. Kampanyada aynı konut, 340 bin lira daha ucuza geliyor. 30 günlük sürede konut stokunun önemli kısmının eritilmesi bekleniyor.

TELEFON YAĞMURU

İstanbul’un yanı sıra Anadolu da indirime yoğun ilgi gösterdi. Beklentinin üzerinde gelen taleple 1.2 milyarlık satış yapıldı. Bir ayda 3 milyar liralık satış beklentisi 9 milyar liraya çıktı. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, haftalık 400-500 aramanın, indirimle 1500-2000’e çıktığını söyledi.