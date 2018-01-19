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Konut satışlarında 2017'de rekor geldi

Konut sektöründe 2016'da 1 milyon 341 bin satış rakamı ile kırılan satış rekoru, 2017'de 1 milyon 409 bin ile tazelendi

Konut satışlarında 2017'de rekor geldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 Aralık ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı. Aralıkta 132 bin 972 konut satışı gerçekleşti. 2017 yılı toplamında ise 1 milyon 409 bin 314 konut satıldı. Bu satış rakamı ile birlikte konut sektörü 2016'daki 1 milyon 341 bin 453 konutluk satış rakamının yaklaşık 68 bin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Rekorun kırılmasında yılın ilk aylarında ve son çeyreğinde gerçekleştirilen konut kampanyaları, ve yabancıya satışta sağlanan kolaylıklar etkili oldu.
 

EN ÇOK İSTANBUL, EN AZ HAKKARİ


Konut satışlarında 2017 yılında, İstanbul 238 bin 383 konut satışı ve yüzde 16,9 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 150 bin 561 konut satışı ve yüzde 10,7 pay ile Ankara, 84 bin 184 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 124 konut ile Hakkari’de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 473 bin 099 tanesi ipotekli, 936 bin 215 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.


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