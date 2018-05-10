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KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Elmas: Faiz indirimi ile konut satışları hızlanacak

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, Ziraat Bankası'nın konut kredisi faizlerini indirmesine dair, "Bu kolaylıklar sektöre ivme kazandıracak ve vatandaşların ev sahibi olma sürecini hızlandıracak." dedi

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Elmas: Faiz indirimi ile konut satışları hızlanacak
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altan ElmasZiraat Bankası'nın konut kredisi faizlerini indirmesine ilişkin, "Konut kredi faizlerinin inmeye başlamasıyla telefonlarımız daha çok çalmaya başladı. Böyle olursa 2018'de yine rekor kırabiliriz. 1 milyon 450 bin konut satışını yakalayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Elmas, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de vatandaşların konuta ihtiyacı olduğunu kaydederek, yüksek kredi faizlerinin üretenle vatandaşın buluşmasında önemli bir engel teşkil ettiğini bildirdi.

Ziraat Bankası'nın bu adımı atmasıyla hem sektörün hem de konuta ihtiyacı olan vatandaşın önündeki en büyük engelin aşılmış olacağını aktaran Elmas, bu adımı büyütmeleri gerektiğini, bunun için özel bankaların da bu girişime destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Elmas, kar topu misali bunu döndürerek yolları açmaları gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"KONUTDER, diğer sektör ve finans kuruluşları ile tüm STK'lar elimizi taşın altına koymalıyız. Biz zaten sektör olarak her zaman tüm fedakarlıklara hazırız. Konut kredi faizlerinin inmeye başlamasıyla telefonlarımız daha çok çalmaya başladı. Dediğim gibi vatandaşımız avantajlı fırsatları değerlendirmek istiyor. Böyle olursa 2018'de yine rekor kırabiliriz. 1 milyon 450 bin konut satışını yakalayabiliriz.

Sektör olarak biz zaten her türlü fedakarlığı yapıyoruz ve devam edeceğiz. Özel bankaların da bu havayı motive edici adımlar atması gerekli. Özel bankaların da konut kredi faizlerini yüzde 1'in altına çekmesi gerekli. KONUTDER olarak faiz indirimi ve konut sektörüne yönelik sunulan avantajların kısıtlı süreli değil kalıcı olmasından yanayız."
Elmas, faizlerin yanısıra KDV ve tapu harcının da indirilmesinin konut stoğunu eriteceğini bildirdi.


"SEKTÖRE İVME KAZANDIRACAK"


Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Özen Kuzu, gayrimenkul sektörü olarak uzun bir süredir bekledikleri ve her fırsatta dile getirdikleri KDV, tapu harcı ve faiz oranlarında olumlu adımlar atıldığını belirterek, bu kolaylıkların sektöre ivme kazandıracağını ve vatandaşların ev sahibi olma sürecini hızlandıracağını söyledi.
Kuzu, "Konut kredisindeki faiz oranlarının yüzde 1'in altına düşürülmesiyle ilgili kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyorum. Bunun yanında söz konusu KDV indiriminin ofis ve ticari üniteleri de kapsaması sektörümüzün bir diğer önemli beklentisi. Bu beklentimizin de karşılanmasıyla bu yıl yeni bir rekorun kırılacağına inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.


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