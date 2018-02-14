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Konutta yeniden KDV indirimi talebi

Konut sektöründe talep azalması olduğunu ifade eden Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Yenigün, KDV indiriminin tekrar hayata geçirilmesini istediklerini bildirdi

Konutta yeniden KDV indirimi talebi
Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, konut satışlarındaki gerilemeye ilişkin, "Düşüş talep azalmasından kaynaklı, sektöre yönelik balon iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Geçen yıl yapılan KDV indiriminin faydası olmuştu, bunu yeniden talep ediyoruz." dedi.

Yenigün, müteahhitlik sektörünün hedef ve beklentilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
 

"DEMİR FİYATLARTI YÜZDE 50 YÜKSELDİ"


Ham madde ve akaryakıt fiyatlarının son dönemde önemli oranda arttığını belirten Yenigün, demir fiyatlarının geçen yıla oranla yüzde 50 yükseldiğine dikkati çekti. Yenigün, "Demir, ham madde, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle müteahhitlere fiyat farkı ödenmesini talep ediyoruz. Bu kapsamda bir çalışma yaparak Başbakanlığa sunduk, idarelerle çalışılıyor, biraz zaman alabilir." diye konuştu.

Konut satışlarındaki gerilemeye değinen Yenigün, "Konut satışlarındaki düşüş talep azalmasından kaynaklı, sektöre yönelik balon iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Geçen yıl yapılan KDV indiriminin faydası olmuştu, bunu yeniden talep ediyoruz. O kadar konut stoku ihmal edilemez. Vergi indirimiyle piyasa canlanır, satış olmayınca küçük firmalar, taşeronlar, aşağılara kadar sektörler etkileniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ın yineden imarı için Türk müteahhitlik sektörünün yapacağı çalışmaları da değerlendiren Yenigün, ülkede yapılacak seçim sürecinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Libya pazarında da hareketlilik yaşandığını dile getiren Yenigün, bu ülkenin, yarım kalmış hastane ve okul gibi işleri tamamlamak istediğini ve bu konularda çeşitli görüşmeler yapıldığını anlattı.


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