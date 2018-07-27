Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Süper Kupa finaline hazırlanıyor

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor arasında 5 Ağustos'ta Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak final karşılaşması için tüm hazırlıklar sürüyor. Daha önce Milli Takımın Hollanda, İzlanda ve Ukrayna maçlarına da ev sahipliği yapan stadyumda, zemin bakımı, koltuk temizliği gibi çalışmalar hız kazandı. Stadyumda bir yandan hazırlıklar sürerken diğer yandan da yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ettiği gözlendi.

İLK KEZ 'VAR' UYGULANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin de incelemelerini sürdürdüğü stadyumda, ilk kez kez Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulanacak.







