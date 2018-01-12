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Konya'da 10 öğrenci, pastadan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Konya’da ilkokul öğrencisi 10 çocuk, okulda yedikleri pastadan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Konya'da 10 öğrenci, pastadan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki Karatay İzzet Bezirci İlkokulu’nda aynı sınıfta öğrenim gören 10 öğrenci, ders arasında yedikleri pastanın ardından rahatsızlandı.

Okul yetkilileri, sağlık ekiplerine haber verdi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR


Mide bulantısı şikayeti görülen öğrenciler, ilk müdahelelerinin ardından ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

PASTADAN NUMUNE ALINDI


Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri incelemek üzere pastadan numune aldı.
 
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