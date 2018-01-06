Konya'da büroya silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı

Cem Küçüktürk 4 kişiyi öldürdü



1 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRÜP TESLİM OLDU



MÜTEAHHİTTEN BASKI GÖRDÜĞÜ İÇİN YAPMIŞ



OLAYDAN 10 GÜN ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Serap Belovacıklı

Olay, bugün saat 10.50 sıralarında Konya’nın Ereğli ilçesi Üçgöz Mahallesi Üçgöz Caddesi üzerinde bulunan Ayrın Apartmanı altındaki inşaat ve müteahhitlik ofisinde meydana geldi. İddiaya göre iki taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de ağır yaralandı.Olay anı ofisin karşısında oturan bir kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Görüntülerde silah sesleri duyulurken, bir kişinin elinde pompalı tüfekle işyerinden çıkması dikkat çekti. Polis çevre de geniş güvenlik önlemi aldı.Müteahhitlik bürosunda 3 kişiyi öldürüp kaçan(48) , bir kişiyi daha öldürüp cesedini boş sulama kanalına attığı ortaya çıktı. Cem Küçüktürk'ün son cinayetten sonra jandarmayı arayarak "Birini daha öldürdüm. Gelin teslim olacağım" dediği ifade edildi. Verilen adrese sevk edilen jandarma ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. Cem Küçüktürk'ün otomobilinde, 2 pompalı tüfek ile 1 adet de av tüfeği bulundu.Jandarmaya teslim olan Küçüktürk’ün olayı dairesinin bulunduğu apartmandaki hissesini müteahhide devretmediği için komşuları ve müteahhit tarafından baskı gördüğü için katliam yaptığı öne sürüldü. Katliamı da bunun için yaptığı belirtildi. Zanlının öldürdüğü komşularının isimleri İbrahim Gök (80), İsmail Kurtsal (65), Şaban Kurtsal (57) ve Savaş Kaynak olduğu belirlendi. Ağır yaralanan Müslüm Gök (53), ise Ereğli Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildiği ifade edildi.’ün ilk ifadesinde, "Yeni yapılacak bina için komşularımız hisselerini müteahhit devretti. Biz hisselerimizi devretmek istemedik. Bu nedenle hem ben, hem de annem çok baskı görüyordu. Ben de binanın yıkım kararı için komşularımız ve müteahhidin toplantı yaptığını öğrendim. Toplantıyı basıp olayı gerçekleştirdim." dediği öne sürüldü.Zanlı’ün olaydan 10 gün önce de sosyal medya hesabından "Az kaldı be, az kaldı. Analar neler doğururmuş göreceğiz. İyilikten maraz doğarmış. Maçın uzatmalarını oynadığınızı siz de çok iyi biliyorsunuz" yazdığı görüldü. Gözaltındaki’ün sorgusu sürüyor.DHA