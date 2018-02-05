Konya'da eşi ve arkadaşını boğazlarını keserek öldüren kocaya, ilk duruşmada müebbet

Büşra Kamış

'da kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi 35 yaşındaki Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul ile başka biriyle evlenmesi için eşini ikna ettiğini öne sürdüğü 55 yaşındaki Fatıma Boumendıl'ı boğazlarını keserek öldüren 43 yaşındaki Mısırlı Amr Mohamed İbrahim Mohamed, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mohamed, eşini öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Boumendıl'ı öldürdüğü için ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.DHA'nın haberine göre olay, 12 Eylül 2017 tarihinde saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Altay Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın giriş katındaki lokantada bulaşıkcı olarak çalışan Fatıma Boumendıl, ikindi namazını kılmak için üst katta misafir olarak kaldığı Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul'ın evine çıktı. Boumendıl, uzun süre işinin başına dönmeyip, telefona da cevap vermeyince lokanta çalışanları polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, kapıyı açıp içeri girdiğinde Mısırlı Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul ve Fatıma Boumendıl'ı boğazları kesilerek öldürülmüş olarak buldu.Lokanta çalışanlarının ifadesine başvuran polis ekipleri, akşam saatlerinde Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul'ın eşi Amr Mohamed İbrahim Mohamed'in eve geldiğini, bir süre sonra 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte ayrıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Mohamed'in bölgeden bir taksiye binip otogara gittiğini saptadı. Otogardaki güvenlik kameralarından Mohamed'in Gaziantep otobüsüne bilet aldığını tespit eden ekipler, şüphelinin eşkali ve kimlik bilgilerini diğer illerin emniyet yetkilileriyle paylaştı. Yapılan çalışmayla Amr Mohamed İbrahim Mohamed, Adana otogarında yakalandı.Polisteki sorgusunda Fatıma Boumendıl'i öldürüp, 1 saat 15 dakika eşinin eve gelmesini beklediğini belirten Mohamed, ''Eşim aşevinden aldığı yemekle, kucağında oğlumla eve geldi. Elimdeki bıçakla eşime saldırdım. Onu 'Hain, hain' diye bağırarak boğazını kesip, öldürdüm. Sonra oğlumda bir şey var mı diye kontrol ettim. Ardından çocuğumla otogara gittim" dedi.Mohamed, ikinci eşi olan Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul'un kendisinden ayrılıp zengin bir Türk ile evlenmek istediğini ileri sürdü. Mohamed, ''Eşimle ayrı yaşıyorum. Zaman zaman dışarlarda yatıyorum. Mısır'da kamyonlarım vardı. İşlerim iyiydi. Orada iflas ettikten sonra ikinci eşim Sanaa ile birlikte 6 ay önce Türkiye'ye geldim. 5 aydır da Konya´dayız" dedi.Misafir olarak kalan Fatıma Boumendıl'ın eşini, kendisinden ayrılıp zengin bir Türk ile evlenmesi için kandırdığını iddia eden Mohamed, ''Fatıma, eşime 'Bunu bırak sana zengin bir Türk bulup onunla evlendireyim' dedi. Eşim de bana 'Senden ayrılıp zengin bir Türk ile evleneceğim' dedi. O gün akşam barışmak için eve gittiğimde eşyalarımın toplanıp bir çantaya konulduğunu gördüm. Evde eşim yoktu, Fatıma ile karşılaştım. Ona 'Neden bizi ayırmak istiyorsun?' dedim. Fatıma, sakin sakin konuşurken bağırmaya başladı. Ben bağırmamasını söyledim. Bağırmaya devam edince sinirlenip mutfaktan bıçağı alarak defalarca bıçakladım" diye konuştu.Amr Mohamed İbrahim Mohamed'ın olaydan 5 gün önce de eşini, kıskançlık nedeniyle dövüp başından yaraladığı ortaya çıktı. Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul'un eşinden şikayetçi olduğu, Mohamed hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Amr Mohamed İbrahim Mohamed'in, eşine daha öncede defalarca şiddet uyguladığı ileri sürüldü.Sorgusunun ardından tutuklanıp, 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan hakkında Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Amr Mohamed İbrahim Mohamed, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mohamed savunmasında, "Eşim eve erkek getiriyordu. Ayrıca cep telefonunda mesajlarda gördüm. Eşimi bu yüzden öldürdüm. Fatıma Boumendıl'i ise eşimi ayartıyor ve benden boşanmasını söylüyordu. Eşimi bir Türkle evlendireceğini söylüyordu. Onu da bu yüzden öldürdüm. Fatıma Boumendıl, eşime bir Türkle evlendiğinde 5 bin lira alacağını söylemiş. Telefonlar incelendiğinde bu durum ortaya çıkacaktır. Olaydan önce eşimle 8 ay ayrı yaşadık. Eşim Ankara'da bir otelde 22 gün boyunca bir erkekle kaldı. Hatta bu kişi bana telefonla mesaj gönderdi. Eşim bu kişiden para almış, buna ilişkin mesajları da gördüm" dedi.Mahkeme heyeti, Mohamed'i, eşini öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, diğer kadını öldürdüğü için ise ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.